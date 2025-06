V velikem finalu bosta kuhala Vid in Vasja

V najbolj simpatičnem kuharskem šovu vseh časov Mali šef Slovenije: mala mal'ca sta največ navdušenja žirantov požela Vid Vovk in Vasja Hojs Rakić, ki sta zbrala oba vse možne zvezdice. Nocoj ju čaka še veliki finale. Kdo bo osvojil laskavi naziv Mali šef Slovenije in najvišjo denarno nagrado v višini 10.000 evrov?

Veliki finale oddaje Mali šef: mala mal'ca je na sporedu to nedeljo ob 18.35 na POP TV.

V novi sezoni nadgrajenega šova Mali šef Slovenije: mala mal'ca smo spoznali 6 mladih kuharjev in kuharic, ki so se predstavili s čisto svojimi recepti za zajtrk oziroma kosilo. Najbolj sta navdušila 11-letni Vasja Hojs Rakič in 13-letni Vid Vovk, ki sta zbrala vse možne zvezdice, torej vsak po 10.

Kaj ju je izstrelilo v finale?

V prvem delu šova je Vasja v profesionalni kuhinji Mojce Trnovec pripravil goveji steak s pečenim krompirjem, šparglji in solato ter naravnost navdušil, ko je sicer kompleksno jed dostavil pred žiranta v pičlih 30 minutah, in to izvrstno pripravljeno. Vid je za razliko od Vasje pripravljal zajtrk, in sicer je v kuhinji Jorga Zupana v slogu profesionalca pripravil slojevit zajtrk v kozarcu – z rabarbaro, jogurtom in jagodami, ter navdušil tako s prezentacijo kot z okusi.

Čaka ju zahtevna naloga FOTO: POP TV icon-expand

Kdo bo veliki zmagovalec?

Najboljša mala šefa se bosta nocoj 'udarila' še za zmago. Kuhala bosta istočasno in imela priložnost, da zasijeta v vsem svojem sijaju. Pred Vidom in Vasjo je najzahtevnejši izziv, ki jima ga bosta zadala žiranta Mojca in Jorg. Kdo od njiju bo osvojil častni naziv Mali šef Slovenije in svoji šoli prikuhal najvišjo denarno nagrado v višini 10.000 evrov, kdo pa s srebrnim mestom svoji šoli zagotovil 6.000 evrov?

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca!, bodo s prvima dvema mestoma, ki ju določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Skupaj se razdeli 30.000 evrov.

