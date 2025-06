Vasja osupnil in osvojil vse možne zvezdice

V zadnji oddaji pred finalom se je v kuharski boj podal 11-letni Vasja Hojs Rakič, ki je z jedjo navdušil oba žiranta. Zahtevna in odlično pripravljena jed jima je bila tako všeč, da sta mu podelila maksimalno število zvezdic, kar ga je izstrelilo v veliki finale.

Otroci so ob prijavi poslali svoje recepte za zajtrk in kosilo. Tudi Vasja Hojs Rakič, šestošolec iz Svetega Jurija ob Ščavnici, ju je. 11-letnik trenira gimnastiko, kjer pravi, da pridobiva vztrajnost in disciplino, kar prenaša v njegov najljubši hobi, kuhanje. Ima tudi svoj YouTube kanal, kjer objavlja kuharske videe, a kot pravi, sledilcev zaenkrat še nima veliko. Mojca se je odločila, da bo v njeni kuhinji kuhal kosilo: goveji steak s pečenim krompirjem, šparglji in solato.

Vasja je prvič vstopil v profesionalno kuhinjo, v kateri je pričakoval, da bo popolni red. Mojca mu je zaželela, naj se v kuhinji počuti kot doma. Ura je začela odbijati 30 minut, Vasjo pa je čakal velik podvig.

Mojca je bila očarana nad njegovo samozavestjo in prepričana je bila, da mu bo dobro uspelo. Vasja se je spretno lotil priprave jedi.

Ob peki mesa je celo vprašal, kako pečenega si Mojca želi. V 30 minutah mu je tako na krožnik uspelo postaviti dva goveja steaka s pečenim krompirčkom, blanširanimi šparglji in solato iz rukole, češnjevega paradižnika in grobo ribanega parmezana in z glazuro iz kisa.

Napočil je trenutek resnice – jed sta poskusila Jorg in Mojca. "Meni je všeč, da je zelo enakomerna barva mesa, krompirček je tudi dober. Impresivno, veliko si pripravil v kratkem času," je dejal Jorg, ki ga je zanimalo, ali si Vasja res pripravi tak obrok, ko pride iz šole. "Včasih," je bil iskren. Tudi Mojca je bila navdušena.

Mojca nadgradi jed, ki jo je pripravil Vasja

Vasja je moral še malo počakati na zvezdice. Najprej je namreč Mojca predstavila svojo verzijo njegove jedi. Pečen krompir je nadomestila s cvetačo, češ da bodo vitamini boljši za prebavo. Iz cvetače je pripravila pire in nekaj je je ocvrla.

Steak je bil ribeye – Vasja si je zaželel medium-rare. Ko je bil pečen, ga je premazala z malo masla in zavila v folijo, da je odležal. Vse sta lepo položila na krožnik in Vasja je bil navdušen. Od petih zvezdic pa ji za to jed podelil le štiri.

Žiranta ocenita jed

"Vasja, danes si pripravil res eno super kosilo. Izjemno zahtevno za tvoja leta. Steak je bil lepo pečen, šparglji so bili perfektni. Od mene dobiš pet zvezdic," je prvi ocenil Jorg. Mojca: "Odličen steak, odličen krožnik, zato ti dajem pet zvezdic." Skupaj je zbral tako vseh deset zvezdic in se uvrstil v finale.

"V življenju še nisem doživel, da bi bil na televiziji in osvojil vse točke, zato sem zelo zadovoljen," je povedal Vasja. Vseh deset zvezdic je pred njim osvojil le Vid, Sia jih je zbrala devet, Lara, Bor in Olivija pa po sedem. Prihodnji teden se tako obeta finale, v katerem bosta kuhala najboljša. Spopadla se bosta za častni naziv Mali šef Slovenije in denarno nagrado 10.000 evrov, ki jih dobi šola zmagovalca.

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

