Malim šefom se je zapletal jezik: kaj so 'vuoseršpoceljni'?

Tudi tokrat so o napredovanju v naslednji krog tekmovanja za naziv Mali šef Slovenije in najvišjo denarno donacijo, ki jo šolam tekmovalcev podarja Mercator , odločali žiranti Uroš Štefelin , Mojca Trnovec in Jorg Zupan . Živa in Zarja ter Katarina in Aljaž so novo priložnost vzeli resno in se v boj podali pozitivno naravnani. "Danes imava več možnosti, ker je več samozavesti," sta povedali Živa in Zarja, Katarina in Aljaž pa sta zaupala, da jima to, da sta dobila drugo priložnost, veliko pomeni. "Oba si želiva zmagati in bova drugo priložnost izkoristila, da bova prišla v polfinale."

Slovenija je namreč Evropska gastronomska regija 2021 in v prvem izzivu so žiranti preverjali, kako dobro otroci poznajo slovenske tradicionalne jedi. "Imamo 24 gastronomskih regij in vsaka ima veliko unikatnih jedi," je povedal Uroš in jim pokazal 10 magnetkov, na katerih je bila na vsakem napisana po ena slovenska tradicionalna jed. "Vsaka jed gre v svojo regijo," je nadaljeval. Naloga malih šefov je bila, da pravilno razvrstijo jedi, zmaga pa gre paru, ki bo pravilno razvrstil več magnetkov. Oba para sta se trudila, Uroš je pomagal z namigi – a naloga ni bila preprosta. Dekleti sta prvi zaključili z nalogo, Katarini in Aljažu pa je ostalo še 30 sekund. "Ko sta najini nasprotnici rekli 'stop', sva samo metala magnetke na tablo," je povedala Katarina. Hitrost ni nujno vedno dobra – izkazalo se je, da sta bila Katarina in Aljaž pri razvrščanju uspešnejša. Pri Živi in Zarji so bili pravilno postavljeni trije, pri Katarini in Aljažu pa štirje magnetki.

V tokratni oddaji smo se lahko vrnili v Mojčino preteklost in v studiu je zadišalo po kuhinji njene stare mame. Toda še preden so začeli mladi kuharji poustvarjati jed iz Mojčine stare knjige receptov, ki v njihovi družinski tradiciji prehaja iz roda v rod, so se preizkusili v znanju geografije in kulinarike.

Oba para sta nabrala sestavine in se lotila priprave. "Skuhati eno dobro obaro z upoštevanjem vseh tehnik kuhanja ni tako preprosto," je komentirala Mojca. Aljaž ima zaradi motnje ADHD težave z branjem recepta, a nič zato – s Katarino sta dobro sodelovala in, kot pravita, sta se pokazala kot uigran tim.

Za glavni izziv je Mojca, kot rečeno, s seboj prinesla staro knjigo receptov, ki se v njeni družini prenaša iz roda v rod. Med recepti je tudi recept njene stare mame Ivanke. Župa, ki je pravzaprav telečja obara z 'vuoseršpoceljni'. Gre za telečjo obaro z vodnimi žličniki (ponekod znanimi tudi kot vaseršpoceljni'). "Pomembno je, da pazite na tehniko rezanja, strukturo jedi in to, da bodo žličniki mehki. Najbolj pomembna bo na koncu začinjenost obare," je še usmerila oba kuharska para.

Z zmago v prvem izzivu sta Katarina in Aljaž dobila možnost izbrati eno od prednosti za naslednji izziv. Odločila sta se za pomoč žiranta in izbrala Mojco, ker pravita, da je njen komentar velikokrat ta, da je jed preveč ali premalo slana, začinjena.

Živa in Zarja sta se na drugi strani priprave jedi lotili površno – namesto na kolobarje sta korenje začeli rezati na kocke. Mojca ju je tokrat prijazno opozorila, naj recept bereta natančno. Katarina in Aljaž sta imela vse pod nadzorom. Pri Zarji in Živi je živčnost načenjala njuno kuho. Zarja se ni odzivala na klice Žive, nato je pristopil še Sašo. "Še on nama je najedal!" sta postajali živčni, kar so opazili tudi žiranti. "Precej zaostajata in sta raztreseni," je komentirala Mojca, onidve pa sta se še vedno jezili na Saša, da je na koncu ostal brez besed. "Samo težiš nama!"

Prijetno presenečenje

Sredi kuharskega izziva je v studio prišla skrita gostja –Ela Trnovec. "Ti, a nisi ti v šoli danes?!" je bila Mojca začudena, a hkrati prijetno presenečena in po licu ji je spolzela solzica. Ela je pri obeh parih poskusila jedi in pomagala z nasveti glede začinjenosti pri Aljažu in Katarini, nato pa pokukala še k dekletoma, ki ju je grabila panika. "Mogoče dodajta še malo soli," je svetovala tudi njima.