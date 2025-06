Vid je novi Mali šef Slovenije

Kuharski šov Mali šef Slovenije: mala mal'ca je postregel s številnimi odličnimi jedmi, ki so jih pripravili mali kuharji, v velikem finalu sedme sezone pa sta se pomerila 13-letni Vid in 11-letni Vasja Hojs Rakić, ki sta v prvem delu šova zbrala maksimalno število zvezdic. Vasja je naposled le moral priznati premoč Vidu, ki je tako postal Mali šef Slovenij 2025 in svoji šoli prikuhal najvišjo denarno nagrado.

Dva finalista sta se potegovala za laskavi naziv in najvišjo denarno nagrado, ki jo šoli zmagovalca poklanja Mercator. Prvi finalist je bil Vid Vovk, 13-letnik iz OŠ Brezovica, ki je navdušen tenisač in strasten kuhar. Drugi je bil Vasja Hojs Rakić iz OŠ Bojana Ilicha, ki v prostem času trenira gimnastiko, nocoj pa si je želel, da bi lahko domov odnesel pokal. Tokrat sta kuhala istočasno.

Žiranta Mojca Trnovec in Jorg Zupan sta jima zastavila izziv. Mojca jima je za prvo sestavino določila nekaj, kar se pogosto znajde na jedilniku številnih Slovencev – piščančja prsa. "Takoj sem pomislil, da niso najboljši del piščanca in da niso mastna, zato jih bom moral pripraviti sočno," je pokomentiral Vid. Jorg je določil še drugo pravilo – v jed mora biti vključena vsaj ena sezonska zelenjava in zelišče, paziti pa morata tudi na nutricionistično uravnovešenost obroka, torej ravnovesje med beljakovinami, ogljikovimi hidrati, vlakninami in zdravimi maščobami. "Sestavine niso tako zakomplicirane, mislim, da mi izziv leži," je dodal Vasja. Oba tekmovalca sta si, preden sta se lotila kuhanja, dobro pripravila vse sestavine. Oba sta namreč prepričana, da brez dobre priprave ne gre.

Izdelala sta vsak svoj načrt priprave jedi in se lotila kuhanja. Vasja je poudaril, da se zelenjava, ki raste pod zemljo, da vedno kuhati v hladno vodo, tista, ki raste nad zemljo, pa v vrelo vodo. Vid je piščanca najprej pokuhal v sous vidu, nato pa popekel. Jorg ga je opomnil, da ni dobro, da meso pritiska ob podlago, ko ga peče, saj bo tako bolj suho.

Vid se je lotil tudi zahtevne priprave maslene omake. Vasja je meso pripravil sočno. Vidu je celo ponudil, če bo poskusil njegovega piščanca.

Fanta sta delovala kot tim in niti ne kot rivala. "Med njima je vladal zdrav tekmovalni duh," sta opazila žiranta. Dve minuti pred koncem sta začela mala šefa postavljati jedi na krožnik. Oba sta bila karseda natančna in vse jima je uspelo opraviti pravočasno.

Žiranta ocenita jed

Pred žirantoma je bila izjemno težka naloga. Najprej sta poskusila Vasjevo jed. Vasji je bila všeč – žirantoma tudi. Mojci se je omaka zdela fantastična. Z Jorgom sta ugotavljala, da se mu je malenkost preveč zapekel brokoli. Nato sta poskusila še Vidovo jed, ki je imela francoski pridih. Omaka se jima je zdela super, Mojci morda malenkost preveč kisla, a Vid je pojasnil, da je namenoma pripravil malo bolj kiselkasto, da se je lepo povezala z okusi preostalih sestavin na krožniku.

"Jaz bi obema čestital, ker sta se vrtela po kuhinji, kot da to že zelo dolgo znata. Čeprav je tekmovanje, sta ohranila spoštljiv odnos," ju je pohvalil Jorg. Nad Vidovo jedjo je bil navdušen, le za piščanca je dodal, da bi lahko bil malenkost manj zapečen in bolj sočen. Tudi Mojca jima je čestitala, da sta se tako dobro odrezala. Pohvalila je Vasjevo omako, ki se ji je zdela fantastična. Jorg je Vasji podelil 4 zvezdice, Mojca prav tako. Skupno je prejel 8 zvezdic. Vid je najprej od Mojce in nato še od Jorga prejel 5 zvezdic in tako z vsemi 10 zvezdicami postal veliki zmagovalec sedme sezone šova Mali šef Slovenija: mala mal'ca!

"Vau, nekaj časa mora miniti, da se bom zavedel, da sem zmagal," je pokomentiral Vid in dodal, da bo kuhal še naprej. Vasja je bil sicer malenkost razočaran, a hkrati zadovoljen, ker je šoli priboril 6.000 evrov, oba z Vidom pa sta se tudi razveselila daril, ki sta jima ju podarila Mercator in Delimano: aparata za sladoled in aparat za vaflje.

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca! na POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo TUKAJ glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca!, bodo s prvimi dvemi mesti, ki ju določita žiranta, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije: mala mal'ca! si lahko pogledate tudi na VOYO. Glasovanje poteka od 12. 5. 2025 do 23. 6. 2025.