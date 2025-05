Vid je z okusnim zajtrkom postavil visoke standarde

Vid Vovk se je kot prvi letošnji mladi kuhar v boju za laskavi naziv Mali šef Slovenije preizkusil v kuhanju v profesionalni kuhinji. V kratkem času je moral pripraviti bogat in zdrav zajtrk. Jed mu je odlično uspela, a čisto brez težav ni šlo. Čili in ura namreč nista bila ves čas njegova zaveznika.

"Zajtrk da energijo za ves dan. Pri tem bi morali paziti, da izberemo polnozrnata žita in zdrave beljakovine," je voditelja Saša Stareta poučila žirantka Mojca Trnovec. "Tudi po šoli imajo otroci še veliko dela, zato je fajn, če so tudi kosila pripravljena hitro, so lahka in sveža," je dodal Jorg Zupan, ki je nato odprl vrata svoje profesionalne kuhinje in v njej gostil komaj 13-letnega Vida Vovka iz OŠ Brezovica pri Ljubljani ter tako tudi uradno otvoril novo sezono kuharskega šova za otroke – Mali šef: mala mal'ca.

Posebna naloga za Vida

Vid, sicer navdušenec nad tenisom, ki priznava, da ne mara izgubljati, obožuje kuhanje. Najraje pripravlja sladice in flambira. "Brez česna pa ni okusa," je še prepričan. Jorg je 13-letnemu kuharskemu navdušencu naložil prav posebno nalogo. Pripraviti je moral zdrav zajtrk, ki bo energetsko polnovreden.

Vid v akciji FOTO: POP TV icon-expand

Mladi kuhar je prvič v življenju stopil v profesionalno kuhinjo, ki ga je v hipu navdušila. Odločil se je za pripravo moussa in manga in avokada, ki mu je dodal med, kosmiče, grški jogurt in še nekaj drugih sestavin, ki so izpopolnile okus. Navdih za ta zajtrk je dobil pri babici. Za osnovo je Vid najprej pretlačil banane. "To je nekakšen 'boost' dneva," je Vid pojasnil Jorgu. Dodal je cimet in ščep soli. Sol je bojda nasvet Vidovega očeta. Dodal je še čili, Jorg pa ni bil ravno prepričan, ali je to dobra poteza.

Medtem ko je na ognju počasi mešal zamrznjene jagode, je Sašo opomnil Vida: "Vid, na voljo imaš samo še 30 sekund!" Vid je hitel in komaj komaj mu je uspelo, da je jed pravočasno postavil v kozarček in jo serviral tako, kot je želel. V kuhinji se je Jorgu, Vidu in Sašu pridružila Mojca. Vid je razložil, kaj je pripravil: kot podlago je na dno postavil ovseni 'cookie', čezenj naložil grški jogurt z malo lupine limete, naslednja plast je bil mousse iz avokada in manga, povrh pa še flambirane jagode. "Hidrati, maščobe, beljakovine ..." je našteval Jorg in pohvalil izbor sestavin. Mojca se je strinjala in pohvalila, da ni presladko. Pogrešala je, da bi bil vrh malenkost bolj hrustljav.

Jorg pripravi svojo različico

Za Vidom je jed poustvaril še Jorg, pri čemer jo je malenkost obogatil. "Jedi ne izboljšujem, naredil bom svojo verzijo," je pojasnil. Namesto zamrznjenih jagod je izbral sveže. Granolo je pripravil malenkost po svoje. V podlago ni dal jajca, ker se mu je zdelo, da je jajc Vidovi jedi odvzel hrustljavost. Dodal je rabarbaro, s čimer je vnesel nekaj več kislosti – da je 'ubil' preveliko kislost, pa je dodal nekaj sladkorja. Primešal je še tahini. Jorg je zložil plasti, ki jih je pripravil, v lonček.

Vid in Jorg med pokušanjem jedi FOTO: POP TV icon-expand

Vid je z občudovanjem spremljal Jorga med kuhanjem in nato poskusil njegovo jed. Bila mu je všeč, so pa ga zmotile malenkosti. Iskreno je priznal, da mu je bila njegova jed za las boljša od Jorgove, saj da je bolj navajen na tiste okuse. "Ocenil bi s štiri. Premalo medu, premalo sladkobe, preveč tahinija," je samozavestno pokomentiral Vid.

Žiranta ocenita Vidovo jed

Mojca je bila nad Vidovim zajtrkom navdušena. "To jed bi lahko jedla vsak dan. Zato od mene dobiš pet zvezdic," ga je pohvalila. "Tale zajtrk je bil fenomenalen, le malo me je zmotilo, da si mi dal štirko, pa ti dam še jaz štiri zvezdice," se je pošalil Jorg in nato dodal še peto zvezdico, ki jo je za kratek čas skril. Pohvalil je okus jedi ter dejstvo, da je Vid pri pripravi uporabil številne tehnike. Vid je tako domov ponosno odnesel kar 10 zvezdic.

Zajtrk, ki ga je pripravil Vid. icon-picture-layer-2 1 / 3

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

