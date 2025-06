Vid: Kuhanje je za vsakogar, ki ima veselje, idejo in malo potrpljenja

Vid, iskrene čestitke za zmago! Komu jo posvečaš?

Zmago posvečam svoji družini – mami, očiju in bratu Oskarju. Brez njihove podpore v dneh in tednih pred finalom te zmage ne bi bilo. Ves čas so me prenašali in imeli seveda ves čas odlično pojedino, saj sem jim doma ves čas kuhal. Vesel sem, ker sem se res dobro pripravil. Zmago posvečam tudi sebi, ker sem si dokazal, da zmorem.

Že v prvi oddaji je dobesedno požiral znanje, ki mu ga je predajal Jorg FOTO: POP TV

Čemu pa bo namenjena denarna nagrada 10.000 evrov?

Nagrada gre seveda Osnovni šoli Brezovica. Zelo sem vesel, da sem s to zmago naši šoli priboril tudi denarno nagrado. Odločil sem se, da bomo z njo nadgradili gospodinjsko učilnico z aparati in drugimi stvarmi za kuhanje, šola pa bo že najbolje vedela, kaj točno potrebujemo. Želim si, da bomo učenci lahko še bolj kuhali in se pripravljali na življenje.

Kaj praviš na letošnjo konkurenco?

Finalist Vasja je res super! Že v prvi oddaji me je navdušil, ko sem ga gledal, in bil sem vesel, da sem bil prav z njim v finalu. Sicer pa sem si ogledal vse oddaje in zdi se mi, da je vsak kuhal z užitkom in veseljem, ne glede na rezultat.

S čim si po svojem mnenju prepričal žiranta?

Verjamem, da sem jih prepričal z okusom, tehnikami, ki sem se jih naučil, in s krožnikom. Najbolj sem bil ponosen, da mi je uspela beurre blanc, bela maslena omaka, ki je res zahtevna in sem jo kar dolgo treniral.

Vid med pripravo zmagovalne jedi FOTO: POP TV

Je bilo kaj treme pred finalom?

Ja, kar precej! Sploh zaradi beurre blanc omake, ker gre lahko hitro kaj narobe tudi 'ta velikim' kuharjem. Ampak ko sem začel kuhati, sem pozabil na vse okoli sebe in sem samo užival.

Si se dolgo odločal, kateri recept za zajtrk in katerega za kosilo bi poslal žirantom ob prijavi? Kaj je bilo ključno, da si izbral prav ta dva, ki sta ti odprla vrata do zmage?

V prvi oddaji sem bil zelo vesel, ker sem dobil za pripraviti zajtrk, ki ga sam tudi zelo obožujem. Za finale pa smo se morali nekoliko bolj potruditi, zato je bilo tudi veliko več treninga. Tako kot treniram tenis, sem vzel resno tudi to.

Če bi se vrnil na začetek sezone – bi storil kaj drugače?

Ne. Tudi stvari, ki niso bile popolne, so me nekaj naučile. Ravno zaradi njih sem zrasel in zmagal, tako da ne bi ničesar spreminjal.

Jorgovo nadgradnjo tvoje jedi v prvem krogu šova ocenil s štirimi zvezdicami. Kakšne so se ti zdele nadgradnje jedi ostalih tekmovalcev?

Zanimive! Nekatere so me presenetile. Zanimivo je bilo, da smo lahko videli različni recept in podobno jed narejeno čisto drugače.

Kaj je bila največja lekcija, ki si se je naučil v letošnji sezoni?

Da je pomembno, da si organiziran in miren, tudi ko gre kaj narobe. In da je kuhanje res nekaj, kar te lahko nauči potrpežljivosti. In da tudi za kuhanje velja: več boš treniral, boljše ti bo šlo.

Veselje ob zmagi FOTO: POP TV

Kaj ti je bilo najtežje?

Čakanje rezultatov! Takrat si res pod adrenalinom in ne veš, kaj te čaka. Pa seveda trening beurre blanc omake, ker tam ni prostora za napako. Nekega dne se spomnim, da sem samo omako treniral petkrat iz nule in še trikrat kot celo jed.

Najlepši spomin na letošnjo sezono?

Trenutek, ko sem izvedel, da sem zmagal. Ker je odleglo za vse dni, ko sem se pripravljal.

Kaj sporočaš tistim, ki pravijo, da je kuhanje stvar za odrasle?

To sploh ne drži! Kuhanje je za vsakogar, ki ima veselje, idejo in malo potrpljenja. In ja, tudi otroci znamo kuhati, če je prava volja do tega.

Cilji in želje za naprej?

Še naprej bi rad kuhal, treniral in se učil novih jedi. Mogoče enkrat tudi kaj objavil ali posnel. Ampak najbolj pomembno mi je, da mi kuhanje ostane veselje. Veselim se, ker bom od družine za kuhanje ob zmagi dobil japonski nož, kjer bo vgravirano Vid Vovk, Mali šef Slovenije 2025.