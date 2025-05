Pri 13 letih je navdušil z zajtrkom v slogu profesionalca

OGLAS

V nedeljo se je pričela nova, že 7. sezona kuharskega šova za otroke Mali šef Slovenije, ki pa ima tokrat prav poseben dodatek: mala mal'ca. V prvi oddaji je svoje kuharske veščine pokazal 13-letni Vid Vovk in ob pomoči odličnih nasvetov chefa Jorga Zupana pripravil zajtrk, ob pogledu na katerega so se nam cedile sline.

Letos je vse drugače ... No, ne čisto vse!

V nadgrajenem formatu otroci svoje osnovne šole zastopajo posamezno, in ne v dvojicah, kot smo bili navajeni v preteklih letih. Pripraviti morajo zdrav zajtrk ali zdravo kosilo, pri tem pa imajo prav posebno pomoč: s strokovnimi in praktičnimi nasveti jim namreč pomagata priznana chefa Mojca Trnovec in Jorg Zupan, ki sta že v preteklih sezonah ocenjevala otroške kuharske umetnine. Priprava jedi tokrat poteka v kuhinji chefa, ki pomaga otroku. Na ta način namreč osnovnošolci dobijo pristno izkušnjo dela v profesionalni kuhinji. A vse vendarle ni drugače. Za smeh in zabavo še vedno skrbi največji prijatelj otrok Sašo Stare, ki s svojimi duhovitimi pripombami spretno krmari skozi oddajo. Tudi nagradni sklad ostaja enako bogat. Mercator bo namreč tudi letos med osnovne šole sodelujočih otrok razdelil 30 tisoč evrov , namenjenih nakupu pripomočkov ali osvežitvi prostorov šole. Pri tem pa lahko pomembno pomagate tudi vi!

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M do 23.6.2025 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca, vsako nedeljo na POP TV, in glasujte za svoja favorita!

Vid se je odlično znašel v profesionalni kuhinji chefa Jorga Zupana. FOTO: POP TV icon-expand

Vid se je odlično znašel v vlogi kuharja

Kot prvi se je v profesionalni kuhinji preizkusil 13-letni Vid Vovk, ki doma najraje pripravlja golaž in polnjenega piščanca, v restavraciji pa si najraje privošči sushi. Rad kuha za družino in družinske prijatelje. Pri kuhanju najraje uporablja meso, čebulo in česen, ne mara pa brokolija in bučk. Njegova najljubša sladica je soufflé, razvaja se rad tudi s sladoledom. Najljubši recept njegove družine je hobotnica v solati, starša pa se mu občasno dovolita pregrešiti s pico. Čeprav Vid najraje kuha sam, mu je bilo sodelovanje s chefom Jorgom Zupanom pisano na kožo. Morda tudi zato, ker je njegov kuharski vzornik Gordon Ramsay. Pripravil je slojevit zajtrk v kozarcu – z rabarbaro, jogurtom in jagodami, ter navdušil tako s prezentacijo kot z okusi. Jorg in Mojca sta mu za njegovo mojstrovino namenila vseh 5 zvezdic, kar pomeni, da je Vid zelo resen kandidat za laskavi naziv Mali šef Slovenije in 10 tisoč evrov nagrade, s katero bi svoji osnovni šoli omogočil osvežitev gospodinjske učilnice.

Šola z bogato tradicijo, ki stavi na dobre medosebne odnose

Vid obiskuje Osnovno šolo Brezovica pri Ljubljani, ki s podružnico Notranje Gorice leži na obrobju Krajinskega parka Ljubljansko barje, le lučaj stran od prestolnice. Matična šola se ponaša s častitiljivo 170-letno tradicijo, v letošnjem šolskem letu pa ponosno obeležujejo tudi 120-letnico ustanovitve podružnične šole Notranje Gorice. Je ena večjih osnovnih šol v Sloveniji, ki je dejavna na številnih področjih, njihov glavni cilj pa je učencem nuditi široko paleto interesnih dejavnosti ter šolskih in obšolskih aktivnosti, kjer lahko krepijo svoja močna področja ali pa se naučijo česa novega.

OŠ Brezovica pri Ljubljani FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Na šoli verjamejo, da zdrav duh biva v zdravem telesu, zato se učenci uspešno udejstvujejo na mnogih športnih področjih in se udeležujejo športnih tekmovanj. Veliko pozornosti namenjajo tudi uravnoteženi prehrani in močno stiskajo pesti za svojega učenca Vida, prepričani, da jih bo v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca odlično zastopal: ne le z izjemnim kuhanjem, temveč tudi s spoštljivim pristopom. Velik poudarek namreč dajejo dobrim medsebojnim odnosom, ki so ključni za spoznavanje, povezovanje in občutek skupnosti.

Ne gre le za kuhanje

Mali šef ni le zgodba o kuhanju. Je mnogo več kot to. Je zgodba o osebnostni rasti, ki v sebi nosi eno najpomembnejših človeških spoznanj: da se v svetu, ki postaja vse bolj egocentričen, zmoreš in znaš potruditi za druge. Za skupno dobro. Mercator je s projektom Mali šef pomagal že 48 osnovnim šolam in z vašo pomočjo pri glasovanju podarili skupaj že 180 tisoč evrov denarnih sredstev . Z njihovo pomočjo so šole lahko izboljšale pogoje za usvajanje veščin, ki niso pomembne zgolj za ocenjevanje, temveč za vse življenje.

Glasujte za svojega favorita ali favoritko!

Tudi letos Mercator nadaljuje svoje poslanstvo, saj bo med osnovne šole sodelujočih otrok razdelil 30 tisoč evrov , pri tem pa pomembno vlogo igrate tudi vi! Ves čas predvajanja oddaje Mali šef Slovenije: mala mal'ca lahko namreč oddate svoj glas za katerokoli od šestih sodelujočih osnovnih šol. Nakupujte izdelke Mali šef v Mercatorju in na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M s kodo, ki jo dobite na računu, glasujte za šolo otroka, ki vas je s svojimi kuharskimi veščinami najbolj navdušil. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Prvi dve uvrščeni osnovni šoli bosta mesto zasedli na podlagi ocene žirantov, preostale šole pa se bodo lahko potegovale za preostale donacije od tretjega do šestega mesta, in sicer glede na prejeto število glasov kupcev trgovin Mercator. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije, vsako nedeljo ob 18:05 na POP TV, in glasujte za svojega favorita oziroma svojo favoritko!

Nakupujte v Mercatorju in glasujte za svojega favorita! FOTO: Arhiv naročnika icon-expand