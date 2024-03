Visoka pričakovanja žirantov, mali šefi so se izkazali

Še zadnja dva para sta pokazala svoje kuharske veščine. Prvi par sta bila Julija in Jakob iz OŠ Hruševec Šentjur . 11-letnika sta dobra prijatelja, ambiciozna kuharja, ki sanjata o Michelinovih zvezdicah. Njuna nasprotnika sta bila Leon Taj in Matic iz OŠ Jurija Dalmatina Krško . Matic ima bojda dober okus in prispeva, da so jedi perfektne, medtem ko ima Leon Taj menda več izkušenj in znanja. Leon Taj sanja, da bi postal kuhar, Matic pa gorski kolesar, vseeno pa si želi nekoč imeti svojo gostilno.

Julija in Jakob ter Leon Taj in Matic so se pognali k pultu z rdečimi sestavinami. Matic in Leon Taj sta pomislila, da določena sestavina, ko je termično obdelana, lahko spremeni barvo. Izbrala sta papriko. Julija in Jakob sta izbrala paradižnik. Nato so stekli še v trgovino in skrbno izbrali preostale sestavine.

Mojca Trnovec , Jorg Zupan in Gregor Jager so napovedali, da se tokrat obeta srčna oddaja in rdeča nit je bila tako kuhanje z rdečimi sestavinami. Vsak kuharski par si je moral izbrati eno rdečo glavno sestavino in jo pripraviti na tri načine.

Začelo se je odštevanje: za pripravo rdeče sestavine na tri načine so imeli mali kuharji točno 60 minut časa. Leon Taj in Matic sta bila že v začetku samozavestna, Julija in Jakob sta začutila, da je konkurenca močna. Vseeno pa sta tremo uspešno premagovala.

Matic in Leon Taj sta se naloge lotila samozavestno in zbrano.

Leon Taj in Matic sta se odločila za pripravo gaspača, solate s steakom in papriko, papriko, polnjeno z nadevom iz mocarele in mlade čebule. Julija in Jakob sta pripravljala šakšuko s kozicami, brokolijem in šparglji.

Oba para sta bila zagnana, pri Juliji in Jakobu je bilo čutiti nekaj malega stresa. Nenadoma je zazvonilo – Jakob in Matic sta morala odigrati tri v vrsto. Jakob je izgubil. Medtem ko je Matic stekel za štedilnik, je moral Jakob najprej odplesati kot špaget. Nato se je v kuhinjo vrnil še on. Oba para sta mirno in zbrano nadaljevala z delom. "Opažam, da oba para dobro sodelujeta, pravo timsko delo," je vmes pokomentirala Mojca. Zazvonilo je drugič in igra je čakala še Julijo in Leona Taja. Julija je zgubila in se morala začeti histerično smejati. Po uspešno opravljeni nalogi se je vrnila v kuhinjo in ostalo je še 15 minut za zaključevanje jedi.

Tri minute pred koncem pri Juliji in Jakobu še ni bilo vse nared za postavitev na krožnik. Minuta do konca. Jed še ni bila pečena ... Jakob in Julija sta bila živčna. Tudi Leonu Taju in Maticu je voda počasi že tekla v grlo.