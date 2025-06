Vprašanje, ki je presenetilo celo žirantko Mojco

Vasja Hojs Rakić prihaja iz Svetega Jurija ob Ščavnici in obiskuje 6. razred OŠ Bojana Ilicha Maribor. Je vedoželen in izjemno discipliniran najstnik, ki trenira gimnastiko, nekoč pa bi rad postal ortoped. Njegova velika strast je tudi kuhanje, ki mu predstavlja sprostitev ter izziv v enem.

V letošnjem nadgrajenem formatu oddaje so otroci ob prijavi namreč morali poslati predlog recepta za zajtrk in kosilo, med katerima žirant, pri katerem kuhajo, izbere tistega, ki ga pripravijo v oddaji. Vasja je upal, da bo Mojca izbrala kosilo, saj poleg priprave italijanskih dobrot zelo rad peče tudi steake in je bil prepričan, da bo v 30 minutah, kolikor jih ima na razpolago za kuhanje, uspel dostaviti vrhunski krožnik ter se uvrstiti v finale tekmovanja.

V kuhinji je Vasja pravi mali italijanski chef, saj rad pripravlja testenine, lazanje in zrezke na mnoge načine. A v profesionalni kuhinji žirantke Mojce Trnovec je izbral povsem drugo smer in ob prijavi v oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca kot primer svojega uravnoteženega kosila poslal recept za kosilo, v katerem ima glavno vlogo veličastni goveji steak.

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M do 23.6.2025 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posameznega malega šefa oziroma šefico, ki se je predstavil/-a v oddaji. Spremljajte veliki finale Malega šefa Slovenije, v nedeljo, 22.6.2025 na POP TV , in glasujte za svojega favorita oziroma favoritko!

Pol ure je hitro minilo, a Vasja ni čutil nikakršnega časovnega pritiska. Pred žiranta je postavil tudi vizualno čudovit krožnik in čakal na njune reakcije. Jorg Zupan je bil navdušen nad sočnim, enakomerno pečenim steakom in odličnim krompirjem, Mojca Trnovec je prav tako pohvalila meso in izjemno okusne šparglje.

Vasja se je ob vstopu v profesionalno kuhinjo na hitro razgledal po delovnem okolju, nato pa vso svojo pozornost usmeril v pripravo svoje jedi: govejega steaka s pečenim krompirjem, šparglji in solato. Videlo se je, da ima s pripravo tovrstnih jedi že kar nekaj izkušenj, saj je bil pri delu samozavesten, miren in zbran, ob tem pa je z navdušenjem srkal tudi znanje, ki mu ga je predajala kuharska mojstrica. Kot pravi mojster za steake, se je pozanimal celo, kako zelo naj zapeče meso, da bo žirantoma res všeč, kar je Mojco zelo navdušilo, saj je to jasen znak spoštljivosti do gosta.

Nato je napočil čas, da žiranta ocenita še Vasjin krožnik. Oba sta bila navdušena tako nad okusi, kot tudi predstavitvijo kosila, zato sta mu podelila vsak po 5 zvezdic, to pa je pomenilo, da je Vasja postal drugi finalist letošnje sedme sezone najboljše kuharske oddaje za otroke pri nas in ga samo še en korak loči do osvojitve naziva Mali šef Slovenije 2025 ter najvišje Mercatorjeve donacije v vrednosti 10.000 evrov za OŠ Bojana Ilicha Maribor, kjer obiskuje 6. razred.

Na šoli so zagotovo zelo zadovoljni tako s predstavo, ki jo je pokazal njihov učenec, kot končnim rezultatom. Kot šola se namreč trudijo ustvariti prijetno in varno okolje za otroke ter jih vzgajajo v strpne in odgovorne ljudi, ki lahko s poštenim in doslednim delom dosežejo oziroma celo presežejo vse svoje cilje. Glede na to, kar je v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca pokazal Vasja, so pri svojem poslanstvu izjemno uspešni, seveda pa skrbijo tudi za kakovostno nabiranje znanja in usvajanje raznovrstnih veščin, ki jih otroci potrebujejo na poti odraščanja.

Donacijo, ki jim jo bo s svojim kuhanjem v finalni oddaji priboril Vasja, bodo na OŠ Bojana Ilicha Maribor namenili posodobitvi gospodinjske učilnice, saj učenci zelo radi kuhajo in ustvarjajo. Razmišljajo tudi o postavitvi igral ali športnih rekvizitov, saj se nahajajo v središču mesta in želijo otrokom omogočiti več možnosti za gibanje na prostem – morda celo oblikovati manjši športni park. Vse z namenom, da učenkam in učencem zagotovijo pogoje za usvajanje veščin, ki niso pomembne zgolj za ocenjevanje, temveč za vse življenje. Za skupno dobro!