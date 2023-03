Z vsemi dobljenimi zvezdicami sta si Lia in Pino priborila polfinale

V drugi oddaji priljubljenega kuharskega šova Mali šef Slovenije so se tekmovalci vrnili v stare čase. Z luščenjem fižola in starimi kuhinjskimi pripomočki so si skušali prikuhati mesto v polfinalu.

Kdo sta tekmovalna para?

Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije na POP TV in glasujte! #malisef

Prvi par sta dobra prijatelja Kristjan in Tjaž iz OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica.

Drugi par sta Pino in Lia iz OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana.

Luščenje fižola Voditelj Sašo Stare je v tokratni oddaji vstopil v nebesa. Ob prevzemu sestavin je imel priložnost okušati različne pršute. Z izredno dobro voljo je v izziv poslal mlade kuharske mojstre Kristjana, Tjaža, Pina in Lio, katerim se je v studiu pridružila gospodarica Nada, ki jo poznamo iz šova Kmetija. Gostja je pripravila prav posebni izziv. Pred tekmovalce je prinesla košaro neoluščenega fižola. V 80 minutah so morali tekmovalci oluščiti fižol in skuhati poljubno jed. Suvereno so se podali v izziv, a luščenje je bilo kar zamudno. Prva sta s kuhanjem začela Lia in Pino.

icon-expand Luščenje fižola pred kuhanjem. FOTO: POP TV

Kuhanje na stari način: brez kuhinjskih pripomočkov Naloga znova ni bila tako enostavna, saj v kuhinji ni bilo električnih kuhinjskih pripomočkov. Tekmovalci so se morali znajti s starimi pripomočki, ki so jih gospodinje uporabljale v starih časih. Lia se je pred izzivom znašla že takoj na začetku, kjer je iskala pripomoček za mečkanje fižola. Na pomoči ji je priskočil Pino, ki je poslušal nasvet žirantke Mojce. "Pri starih kuhinjskih pripomočkih je problem to, da so precej zamudni. Električne le priključiš in pritisneš gumb in je konec," je na drugi strani potarnal Tjaž. Fanta sta se odločila za pripravo sladice, kako dobro je stepena smetana, pa je preveril žirant Gregor in tekmovalca sta test uspešno prestala. Lia in Pino sta se znašla pred težavo s testom, ker nista našla tehtnice, je Lia delala po občutku in uspešno eksperimentirala.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Kdo bo osvojil večje število zvezdic? Prva sta svoje jedi predstavila Lia in Pino. Pripravila sta fižolove raviole s fiožolovo omako in škampi v slanini, žličnik s skuto in limoninim sokom z limonino skorjico s peteršiljem.

icon-expand Glavni krožnik: Lia in Pino FOTO: POP TV

"Zanima me testo, ker sem videl, da sta imela težave," je dejal Jorg in z veseljem probal pripravljeno jed. Iskal je napake, a jih ni našel. Zadovoljen je z raviolom in ravnovesjem okusov na krožniku. Mojca je pokomentirala urejenost krožnikov in kislino raviolov. Kljub temu celotna hramonija okusov funkcionaira. Gregor je komentiral omako in pohvalil jed. Kristjan in Tjaž sta pripravila fižolov sufle, zajčji ragu, hrustek iz fižola in marinirane bučke.

icon-expand Glavni krožnik: Kristjan in Tjaž FOTO: POP TV

Mojca je pogrešala omako, ki sta jo tekmovalca pripravljala, vendar je nista postregla zato, ker sta jo prekuhala. Žiranti so pogrešali sočnost, čeprav sta zastavila izredno dobro idejo. Komentirali so tudi precejšnjo slanost, Jorg je pohvalil bučko, ki bi je lahko bilo še več. Ocene: Tjaž in Kristjan: Jorg 3, Mojca 4 in Gregor 3 – skupaj 10 zvezdic. Lia in Pino: Jorg 5, Mojca 5 in Gregor 5 – skupaj 15 zvezdic. Prijatelja sta postala druga polfinalista pete sezone šova Mali šef Slovenije! Tjaž in Kristjan sta pričakovala, da tokrat ne bosta slavila, a imata še eno priložnost. Lia in Pino pa sta bila vidno presenečena, ker nista pričakovala najvišje število dobljenih zvezdic. Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov