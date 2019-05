Za finale žiranti od malih šefov pričakujejo še več

V nedeljo se bodo za naziv Mali šef Slovenije spopadli Žak in Lan, Miha in Peter ter Marcel in Luka. Kateri par bo najbolje izpolnil pričakovanja žirantov? Še pred začetkom šova smo žirante, Jorga Zupana, Mojco Trnovec in Uroša Štefelina povprašali, kaj sploh pričakujejo od tako mladih kuharjev. Številni osnovnošolci namreč komajda stopijo v kuhinjo, kaj šele, da bi pripravljali vrhunske krožnike. "Predvsem pričakujem, da se bodo maksimalno potrudili in bodo krožniki, ki nam jih bodo predstavili, dobri. To je vse, kar pričakujem od njih," je tedaj zaupal Uroš Štefelin. Mojca je dejala, da v prvi vrsti pričakuje ljubezen do kuhe. "Ti otroci, ki so bili izbrani izmed 400 otrok iz cele Slovenije, so se že morali izkazati. Dokazati bodo morali, da so 'tapravi'. Verjamem, da bodo vztrajali in da bojo otroci poslušali, se kaj naučili. Spodbuda je morala biti zagotovo velika že s strani staršev doma, da so do sem prišli. Starši smo običajno tisti, ki rečemo 'ne packaj', 'ne boš kuhal', ampak pri otrocih, ki jih bomo videli, tega, verjamem, ni bilo. In kapo dol vsem."

Jorg je po drugi strani stavil na sproščenost. "Pričakujem, da se bodo imeli dobro, da bodo sproščeni, da bodo uživali in se zabavali in zaradi tega so se očitno tudi prijavili, ker jih to veseli. Pričakujem, da bo šov še toliko bolj prevzel, da se bodo tudi oni kaj naučili - mi od njih in oni od nas." In tudi to se je zgodilo. Vsi otroci so v šovu uživali in se iz oddaje v oddajo učili novih kuharskih veščin. Manjkalo ni ne solz in ne smeha.

Nekaj pomembnega pa so se naučili tudi žiranti. "Predvsem sem se naučil, da te otrok lahko preseneti," je dejal Jorg. "Ko res ne pričakuješ, dostavi krožnik, ko samo ... vau. Samo pogledaš ... Nisem mogel verjeti, da lahko pri teh letih kdo tako dobro kuha."

"Že jaz sem trmasta in vztrajna. Ampak sem zdaj ugotovila, da so otroci še bolj trmasti. Še bolj vztrajni. In ta njihova zagrizenost, sploh pri parih, ki so morali premagat izkušnjo, da so se morali posloviti in so se nato vrnili ... ta njihova borbenost, to me je dvignilo in presenetilo. To otroci imajo!" je nad malimi kuharji navdušena Mojca, Uroša pa je presenetilo predvsem to, da so tako borbeni in da jim tako zelo leži timsko delo. "Kako otroci, mlajši od 14 let, med seboj tako lepo sodelujejo in s skupnimi močmi naredijo en zelo dober krožnik … karkoli bi se lotili, bi s skupnimi močmi in zaradi svoje zagnanosti, to izpeljali zelo dobro."