Začenja se najbolj simpatični spopad malih kuharjev

Smo tik pred vrati težko pričakovane prve oddaje nove sezone najbolj simpatične otroške kuharske oddaje pri nas - Mali šef Slovenije! Tokrat bosta moči že merila prva tekmovalna para, ki se bosta pomerila v kuharskem izzivu in spretnostih, enemu izmed njiju pa se bo uspelo uvrstiti že neposredno v polfinale!

Tekmovanje za laskavi naziv Mali šef Slovenije in denarno donacijo, ki jo šolam tekmovalcev podarja Mercator, se začenja nocoj!

Na zamudite prve oddaje #malisef, ki bo na sporedu DANES ob 17.50 na POP TV!

Kot običajno, bo v prvem delu oddaje potekal kuharski izziv'A obvladaš'?. Zmagovalni par si bo priboril prednost v drugem izzivu, in sicer bosta zmagovalca lahko izbirala med naslednjimi štirimi možnostmi: pet minut več časa za kuhanje, glas žiranta (besedna pomoč žiranta), pomoč žiranta med kuhanjem (žirantove roke) in pomoč žiranta pri postavitvi krožnika tik pred koncem. V drugem delu bodo tekmovalci pripravljali 'Najboljši krožnik'po navodilih žirantov.

icon-expand Mali šef Slovenije FOTO: POP TV

Kakšne bodo naloge v prvi oddaji? Kdo in s čim bo prepričal žirante in se uvrstil neposredno v polfinale šova? Vse bo znano že nocoj ob 17.50 na POP TV! Prva para se predstavita V prvi oddaji se bosta pomerila nogometaša proti bratoma. Prijatelja in sošolca Jana Janežičain Kristiana Tomasovića povezujeta nogometna žoga in ljubezen do kuhanja. Nabrita osnovnošolca si želita doseči čim boljšo uvrstitev, da bi šoli OŠ Valentina Vodnika Ljubljana prinesla čim višjo donacijo Mercatorja. S sredstvi bi šola prenovila nogometno igrišče, in sicer bi namesto betona položili umetno travo, želita pa si tudi posodobitve gospodinjske učilnice.

Za drugi kuharski pult bosta v prvi oddaji stopila brata Gabriel in Emanuel Feguš, ki zastopata barve šole OŠ Videm, podružnica Leskovec. Emanuel rad zaigra na harmoniko, Gabriel na kitaro in kaj zapoje in si nekoč želita skupaj s sorodniki ustanoviti svojo glasbeno skupino. Tokrat bosta v kuhinji dala vse od sebe, da bi šoli priborila sredstva za ureditev nove računalniške učilnice.