Mali kuharji o zavisti med vrstniki: Niso prijazni

Pri zavisti gre v osnovi za to, da doživljamo uspeh nekoga drugega kot nepravičnost. V primeru, da zaznamo, da našega otroka razjeda zavist, je prav, da so z njim o tem pogovorimo. S pogovorom mu lahko pomagamo, da predela negativna čustva, se nauči sprejemati dejstvo, da je vsakdo v nečem bolj in v nečem manj dober. Otroku pojasnimo, naj, namesto, da je na nekoga jezen in mu želi slabo, raje uspeh drugega sprejme kot motivacijo, da se še sam potrudi, če bi rad dosegel podobno.

Zala in Ela sta ob uvrstitvi v polfinale naleteli na izjemno pozitiven odziv sošolk in sošolcev. Tudi ravnatelj njune šole Jure Grilc je dejal, da sta dosegli veliko več, kot bi pričakovali in da je že sama uvrstitev med 8 najboljših parov vrhunski dosežek. "Kar bo več, pa toliko bolje," je povedal. "Sošolcev nočeva razočarati," pa sta dejali dekleti.

Medtem ko bodo o prvih treh mestih odločali žiranti, bo od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev. Zato kupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!

Tudi Lan in Žak sta bila presrečna ob odzivu sošolcev, ki so ju objemali, jima čestitali in iskreno povedali, da če si Lan in Žak nekaj zadata za cilj, to dosežeta. Glede na to, da sta deveti razred, kar pomeni, da konec šolskega leta zapuščata svojo šolo, je Saša Stareta zanimalo, zakaj se potem tako borita za šolo. "Če sva devet let tu na šoli, se nama zdi prav, da za sabo nekaj pustiva," je odgovoril Žak.

Peter BašainMiha Vidic izOŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici stazaupala, da so prijatelji veseli za njiju in ju spodbujajo.

Niso pa povsod odzivi sošolcev tako pozitivni. Kot je zaupala Sara Knez, ki obiskuje OŠ Škofljica in v šovu Mali šef Slovenije kuha s Tevžem Žagarjem, so do nje mnogi vrstniki zlobni. "Verjetno, ker želijo biti na mojem mestu," je ugibala. "Tevž mi je zaupal, da njegovi sošolci govorijo, da bi moral biti on sam tukaj, ena punca mi je celo zaželela, naj si kaj naredim ali zažgem roko … niso prijazni," ni mogla skriti razočaranja. Konec koncev se v kuhinji bori za prav vse, ki obiskujejo isto osnovno šolo in za tiste, ki jo še bodo. "En moj sošolec mi je celo rekel, da če sem pripravljena, da saj 'to je čisto izi' in da je pri 4 letih on itak zmagal na ameriškem Master Chefu … Pa vem, da ni res."

Tudi Jan Fijavž in Nik Šloser z OŠ Pod Goro iz Slovenskih Konjic nimata samih lepih izkušenj. Kot je povedal Nik, so odzivi zelo različni. Nekateri odzivi so pozitivni, drugi malo manj. "Verjetno so ljubosumni,"je povedal.

