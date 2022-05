Že sedaj sanjata o lastni gostilni

Zase pravita, da sta kot jin-jang, obožujeta pohvale, sta zelo tekmovalna in še bolj zabavna, o čemer smo se lahko prepričali tudi gledalci. Čeprav jima v prvi oddaji, ko sta pripravila cmoke z gorgonzolo v kolerabini omaki z ocvrto špinačo in kolerabinim čipsom, ni uspela uvrstitev v polfinale, nista obupala in sta na ‘popravnem’ izpitu dala vse od sebe. Njune sarme iz radiča in solate z nadevom iz mesa, riža in prepražene mlade čebule, prepraženi šparglji, pire krompir in redkvice ter paradižnikova omaka so sicer bili okusni, a je žirante znova bolj prepričala jed njunih nasprotnikov in tako sta vidno razočarana znova ostala brez mesta v polfinalu.

A ne glede na vse, zanju še ni vse izgubljeno, poleg tega pa ostajata optimista in si še vedno želita uresničiti svoje kuharske sanje. Najboljša prijatelja Arslan Mesić in Timotej Korade si namreč želita, da bi nekoč skupaj imela majhno gostilnico. Oba namreč neizmerno uživata v kuhanju, med drugim kuhata tudi v šolski kuhinji, sta pa velika ljubitelja najrazličnejših jedi. “Posebno mesto na mojem jedilniku ima pečena jagnjetina na žerjavici, ker imam rad meso. Od sestavin najraje uporabim piščančje prsi,” pravi Arslan, ki se ima za velikega gurmana, edino avokado in polnjene paprike mu ne dišijo najbolj. Timotej po drugi strani je večkrat po malem, edina stvar, ki je resnično ne mara, pa je ohrovt: “Zelooo rad pa imam sadje in ostalo zelenjavo. Lahko preživim, če imam samo to. Poleti preživim na paradižniku in marelicah. Že kot majhen sem na igrišče nesel korenje, papriko, jagode. Mamica je imela vrtiček in sem z njo sadil. Imeli smo gozdne jagode in se nisem premaknil, dokler nisem vsega pojedel. Bil sem bajsi. Jedi morajo imeti začimbe in z njimi rad eksperimentiram.” Karakterno sta si nekoliko različna; Arslan je namreč rad v ospredju in ga nič ne ustavi, niti porezana roka, Timotej pa je bolj sramežljiva dušica iz ozadja, a vendarle poln talentov. Poleg kuhanja jima je skupna ljubezen do športa, v šali pa dodata, da ne marata topih nožev in pospravljanja kuhinje.

Simpatična tekmovalca obiskujeta 6. razred OŠ Nove Fužine, ki leži na prelepem vzhodnem delu Ljubljane. Na južni strani šolo krasi reka Ljubljanica, severna stran pa ponuja idiličen razgled na Kamniške Alpe. Trenutno šolo obiskuje 420 učencev iz različnih kulturnih okolij, z okolico pa se povezujejo na kulturnem, ustvarjalnem, projektnem in medgeneracijskem področju. Njihova vizija je sončna, prijazna, varna in sproščena šola, ki vključuje inovativni pouk, aktivno preživljanje prostega časa ter izboljšanje socialne kompetence in spretnosti. “Skratka, učimo se za življenje,” pravijo na šoli in dodajajo, da se prav vsi zaposleni zavedajo svojega poslanstva in stremijo k temu, da omogočajo varen prostor, kjer se učenci počutijo srečno in sprejeto. Kot rečeno, so ponosni, da učenca tekmujeta v oddaji Mali šef Slovenije: “Poleg številnih drugih prednosti udeležbe imata možnost v praksi uporabiti najrazličnejšo paleto šolskega znanja. Če bosta sodelovala, delala s srcem, uporabila znanje in talent, kritično razmišljala in se prilagajala, bodo rezultati prišli sami od sebe. Želimo, da v kuhanju uživata in da jima bo oddaja ostala v najlepšem spominu,” še dodajo na šoli.