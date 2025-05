Žiranta Mali šef Slovenije: mala mal'ca

"Zelo so me presenetili. Skromni, prijazni, zelo predani kuhanju. Pa nadvse zabavni, seveda," je povedal. Ko primerja sezone med sabo, pravi, da opaža, da je bilo kuharsko znanje v prvi sezoni še največje, a so otroci takrat vse skupaj doživljali bolj čustveno. "Mislim, da so iz sezone v sezono bolj sprejeli, da je to zabavno tekmovanje in da se je treba naučiti tako zmagati kot izgubiti. Otroci, ki oddajo spremljajo, si veliko zapomnijo, poslušajo naše komentarje in se iz njih učijo, tako da so letošnje jedi res že na visokem nivoju," je še dodal. Mali šefi niso le polni znanja. Jorga pri tekmovalcih vsako leto znova očara predvsem, kako so iznajdljivi. "Včasih jim iz nemogočih situacij uspe dostaviti izjemne jedi," pravi.