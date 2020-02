Spoznajte žirante šova Mali šef Slovenije

V šovu Mali šef Slovenije se bo 8 parov mladih kuharjev, starih med 8 in 15 let, borilo za naziv Mali šef Slovenije in denarno podporo v višini kar 10.000 evrov, ki bo namenjena šoli zmagovalnega para. Tudi letos bodo, tako kot lani, njihove kuharske mojstrovine ocenjjevali trije žiranti.

V drugo sezono se selijo vsi trije, vsem že dobro poznani žiranti: Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Uroš Štefelin. Vsi trije so vrhunski kuharji, prave enciklopedije kuharskega znanja. V šovu bodo usmerjali male kuharje in ocenjevali njihove jedi. Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Uroš Štefelin FOTO: POP TV Spomnimo: kdo so trije žiranti? Uroša Štefelina ste lahko že videli v šovu Gostilna išče šefa in lanski sezoni Mali šef Slovenije. Štefelin je vrhunski kuhar, chef, ki je znan po tem, da tradicionalnim slovenskim jedem vdahne novo dušo, vodi številne kuharske delavnice in se uvršča v sam vrh slovenske kulinarike. Drugi žirant je Jorg Zupan, mladi kuharski chef, vzhajajoča zvezda slovenskega sveta kulinarike. Svojo kuharsko pot je začel ob Binetu Volčiču in se nato učil še ob Igorju Jagodicu. Kuharsko znanje je nadgrajeval v Avstraliji, Veliki Britaniji, na Norveškem v tamkajšnjih vrhunskih restavracijah, med drugim v dveh s tremi michelinovimi zvezdicami. Ima svojo restavracijo, v šovu pa ima med drugim tudi vlogo nutricionista. Obrtnica leta 2018 Mojca Trnovec, sicer vodja gostinstva in kmetica, je še tretja žirantka, ki bo tudi letos soodločala o tem, kateri par bo osvojil naziv Mali šef Slovenije in svoji šoli priboril največjo denarno podporo. Že lani je zaupala, da si želi, da bi otrokom "na pozitiven način prikazala, kako se prepleta delo vrhunskega kuharja z naravo, ki nam je resnično naša mati." Lani ji je uspelo. Kako bo letos? Usoda tekmovalcev ni le v rokah žirantov Žiranti bodo določili le prve tri najboljše pare. Kdo bo zasedel 4.-8. mesto, boste odločili vi, dragi gledalci, in sicer z uporabo posebnih kod za glasovanje, ki jih boste prejeli ob nakupu v katerikoli izmed Mercatorjevih trgovin. Vzemite čas in si poglejte, kako ustvarjajo mladi kuharski mojstri, nato pa podprite par, ki vas bo najbolj očaral. Kdo bo postal najboljši mladi kuhar v naši deželi in si priboril naziv Mali šef Slovenije? Kateremu paru bo uspelo, da svojim sošolcem in še naslednjim generacijam šolarjev njune šole zagotovi lepšo prihodnost? Na zamudite prve oddaje, ki bo na sporedu na POP TV v nedeljo 8. marca! Šov bo vodil Sašo Stare. FOTO: POP TV