Žiranti šova Mali šef: Vsekakor je zelo težko

Letos bomo v šovu Mali šef Slovenije spremljali novih osem parov otrok , ki bodo navduševali s svojimi kuharskimi mojstrovinami. Kot je z nami delila žirantka Mojca Trnovec , bo rdeča nit letošnje sezone priprava jedi za osebe z različnimi alergijami in intolerancami. "V oddaji sodelujejo tudi otroci s takšnimi težavami," je pojasnila. "Letos bo tudi še večji poudarek na odpadkih. To niso mišljeni odpadki iz postreženih krožnikov, ampak viški živil in viški pripravljenih jedi. Kako to reciklirati in uporabiti za naprej?"

Še več znanja kot v prejšnjih sezonah?

Jorg Zupan je nad novo, že šesto generacijo malih šefov navdušen. "Zelo so me presenetili. Skromni, prijazni, zelo predani kuhanju. Pa nadvse zabavni, seveda," je povedal. Ko primerja sezone med sabo, pravi, da opaža, da je bilo kuharsko znanje v prvi sezoni še največje, a so otroci takrat vse skupaj doživljali bolj čustveno. "Mislim, da so iz sezone v sezono bolj sprejeli, da je to zabavno tekmovanje in da se je treba naučiti tako zmagati, kot izgubiti. Otroci, ki oddajo spremljajo, si veliko zapomnijo, poslušajo naše komentarje in se iz njih učijo, tako da so letošnje jedi res že na visokem nivoju," je še dodal. Mali šefi niso le polni znanja. Jorga pri tekmovalcih vsako leto znova očara predvsem, kako so iznajdljivi. "Včasih jim iz nemogočih situacij uspe dostaviti izjemne jedi," pravi.

Tudi Gregor Jager se veseli nove sezone in navdušujejo ga volja, želja, motivacija in veselje pri kuhanju, ki jih kažejo otroci. "Prav zanimivo jih je opazovati, kako se pri tako rosnih letih vrtijo po kuhinji kot pravi profesionalci. Kako iščejo nove kombinacije okusov in pri tem tudi uživajo. Spremljali bomo zelo motivirane, fokusirane, na trenutke zabavne, vesele in seveda tudi razočarane male kuharje. Kar je najbolj pomembno – z željo do še več znanja in izkušenj ter seveda tudi do končne zmage v Malem šefu Slovenije." "Prihajajo vedno bolj podkrepljeni z znanjem, ki ga dobijo v domačih kuhinjah ali pri starših. Se vidi, da so doma vešči gospodinjskih ali hišnih opravil," opaža Mojca Trnovec. "Očara pa me tudi njihovo prijateljstvo, ki se ob preizkušnji za kuhinjskim pultom izkaže za še bolj trdno."

Podajanje kritik ni preprosto delo

Da se nekdo iz dobrega kuharja prelevi v vrhunskega, sta potrebna predvsem strast in predanost, pravi Jorg. "Ter želja in vztrajnost, inovativnost in čut za timsko delo," dodaja Mojca. Na poti do tega, da postaneš vrhunski kuhar, pa je treba preskočiti kar nekaj ovir. Med drugim tudi sprejeti kakšno kritiko. Kako pa je podajati kritike mladim kuharjem? "Vsekakor je zelo težko. Otroci kuhajo iz veselja, radovednosti in volje po samostojnem ustvarjanju. Tako kot je pomembno, da jih tako pohvalimo, ko naredijo okusno jed, je enako pomembno, da tudi podamo 'kritiko', ko je to potrebno in jih tudi razložiti, zakaj je do tega prišlo in kako to v prihodnje popraviti. Kritike so tiste, ki nas kuharje delajo boljše, iz njih se učimo, kako smo lahko še boljši. Kuhanje je svet neskončnih okusov in kombinacij, ki se nikoli ne konča," je prepričan Gregor.

Mojca je vesela, da se otroci tudi pozneje, po koncu šova, kdaj nanjo obrnejo za kakšen hiter nasvet: "Še bolj vesela pa sem, ko pokličejo z željo, da bi bili en dan radi del naše kuharske ekipe ali če bi prišli k njim na šolo, da kaj skupaj zakuhamo."

Kako navdušiti otroke nad kuhanjem?

"Na prvem mestu je zgled staršev," pravi Mojca, ki je prepričana, da je ob sodobnem življenju, ko so starši veliko odsotni, zelo pomembno, da si otroci znajo skuhati tudi kaj sami – seveda odvisno od starosti otroka in zaupanja v njegove sposobnosti. "Otroke je treba spustiti za kuhinjski pult, tudi če samo opazujejo. Seveda bo treba tudi skupaj pospraviti ..." še pojasnjuje. Gregor se strinja. "Zelo je pomembno, da otroke naučimo kuhati, saj je kuhanje veliko več kot samo mešanje s kuhalnico ali lupljenje krompirja. S kuhanjem otroke naučimo samostojnosti, organizacije, kreativnosti, ustvarjalnosti in odgovornosti." Jorg je prepričan, da je na starših, da si za to tudi vzamejo čas. "Kuhanje je lahko res lep dogodek in eden od lepih spominov, ustvarjenih v mladem človeku, a zahteva tudi nekaj potrpljenja in energije starša," pravi. "To je prvi primer ustvarjanja, katerega rezultati so takojšnji in v otroku vzbudijo nek občutek ponosa, ko mu na primer uspejo prvi piškoti, prva rižota, prva torta ... s tem se gradi tudi samozavest." Z deljenjem nalog v kuhinji svoji hčerki za kuhanje motivira tudi Gregor: "Starejša ima štiri leta, mlajša tri leta in zelo si želita pomagati in tudi že pomagata. Velikokrat se tudi skregata, katera bo danes pomagala, pa čeprav je to za zdaj samo trebljenje in pranje solate oziroma kakšno mešanje ali samo opazovanje pri kuhanju.

To so največje napake staršev pri navajanju na zdravo prehrano

Mojca izpostavlja, da se ji zdi največja napaka, ki jo počnemo sodobni starši, ta, da kupujemo živila po otrokovih željah. "Med njimi se znajde precej nezdravega, ampak ugodimo otroški želji in veselju. Zato že z nakupom pazimo na enakovreden zdrav obrok. Naj otroci sodelujejo pri pripravi in načrtovanju jedilnika," svetuje. Jorg: "Če kupujete in imate doma zdravo hrano, potem vi jeste zdravo hrano in vaš otrok je zdravo hrano. Otroci se tako ali tako zgledujejo v prvi vrsti po starših. Sami moramo biti dosledni, vse ostalo potem pride z lahkoto. No, ne pomeni pa to, da otrokom nikoli ne smemo privoščiti kake sladkarije ali podobnega – a to mora vedno priti v obliki nagrade, ne pa samoumevno oziroma zato, da sebi olajšamo delo."

