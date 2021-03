Žiranti navdušeni: To se dela v vrhunskih restavracijah!

Prekmurca Vika in Miha iz OŠ Turnišče sta se borila proti Kamničanoma Aljažu in Katarini iz OŠ Marije Vere . V spretnostnem izzivu 'A obvladaš?' so se tekmovalci najprej pomerili v trenju orehov. Para sta ubrala različne taktike. Aljaž in Katarina sta oba trla orehe, Vika in Miha pa sta jih najprej oba trla, nato pa sta delo razdelila. Miha jih je trl in Vika luščila. Slednja taktika se je izkazala za najboljšo. Prekmurca sta kmalu povedla – in tudi zmagala. Priborila sta si prednost v drugem izzivu. Med 4 možnostmi sta izbrala '5 minut', torej sta namesto 60 minut lahko kuhala 65.

Mojca je v življenju spekla že za več kot tisoč kilogramov potice in kot pravi, ji vonj potice vedno pričara družino, prijatelje. "Kar nekaj potic je šlo skozi moje roke, a se vsakič sprašujem, ali je 'taprava'," je priznala in dodala, da je tudi pri njeni potici tisti glavni trenutek resnice takrat, ko odreže prvi kos – komaj takrat je zares prepričana, ali je potička uspela.

Tokrat se je glavnega izziva domislila Mojca in malim šefom naložila ne ravno najlažjo nalogo. V 60 minutah so morali iz surovin potice speči novo sladico, iz trgovine pa so lahko vzeli še dve dodatni sestavini po svoji želji.

Vika in Miha sta se lotila priprave orehove tortice s slano karamelo in limonino jajčno omako,Katarina in Aljaž pajabolčne orehove ocvrte pite. Osnova je bilo posebno testo, ki ga je predlagal Aljaž, za pripravo pa je uporabil skrivnost svojega dedija. Katarina je vzela vajeti v roke in organizirala potek dela, Aljaž je lepo sledil. Miha in Vika sta za drugim pultom lepo sodelovala, delo je potekalo brez zapletov. Nenadoma je v studio prišlo presenečenje za vse tekmovalce – njihove babice! Malim šefom so pomagale pri kuhanju in se malce pošalile s svojimi vnučki, jih pohvalile in jim vlile veliko dodatne energije in veselja.

8 minut pred koncem Aljažu in Katrini ni šlo vse po načrtu. Čežana ni imela prave teksture, čokolada jima ni bila všeč – Katarina je začela obupovati, a na koncu sta oba para vseeno pravočasno postavila sladice na krožnike.

Ostali so brez besed

Mojca je takoj pohvalila že sam izgled krožnika, ki sta ga prednjo postavila Vika in Miha. Poskusila je in usta so se ji razlezla v širok nasmešek."Uspela vama je, fantastična je,"je pohvalila karamelo in nato še celo sladico. Imela ni nobene pripombe. Njenemu mnenju sta se pridružila tudi Jorg in Uroš."To se dela v vrhunskih restavracijah," je dodal Uroš. "Res vama čestitam."