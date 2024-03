Žirantom se bodo cedile sline

V najbolj simpatičnem kuharskem šovu ta hip, šovu Mali šef Slovenije, bomo tokrat spremljali Ronjo in Lano iz OŠ Domžale ter Vitana in Oliverja iz OŠ Draga Bajca Vipava. En par so bo kuharskega izziva lotil precej bolj suvereno kot drugi, a v eni uri bosta oba para doživela vse mogoče.

V kuhinji bo vladal kaos, tekle bodo solze ... vseeno pa ne bo manjkalo kolegialnosti. En par se bo le uspel umiriti, drugemu pa bodo stvari začele uhajati iz rok. Kateri par bo pred žirante postavil krožnik, ob katerem se jim bodo kar cedile sline?

Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov.

Glasovanje poteka od 11. 3. 2024 do 13. 5. 2024.