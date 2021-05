Zmagovalca šova Mali šef Slovenije sta Janez in Žan

Po desetih oddajah, številnih pripravljenih jedeh in nemalo napetih trenutkih smo dobili zmagovalca že tretje sezone Malega šefa Slovenije! Pokal sta domov odnesla 10-letni Janez Zibelnik in 11-letni Žan Kern iz Preddvora, svoji šoli OŠ Matije Valjavca pa sta priborila Mercatorjevo donacijo v višini kar 10.000 evrov.

Vsi štirje superfinalisti, JanezinŽan ter JaninKristian, so v zadnji oddaji kuhali v svojih prvih pravih 'chefovskih' uniformah, pot do uniform pa ni bila preprosta. Jan in Kristian iz OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani sta do finala prišla po zaslugi izjemnega piščančjega sušija, mediteranskih palačink in spretno opravljenega izziva, v katerem sta se pomerila s še dvema drugima finalistoma. Janez in Žan sta skozi celotno sezono prav tako očarala žirante. Presenetila sta z izjemnim sendvičem, lazanjo s peso in nekaj sreče v zadnjem izzivu je bila tista pika na i, da sta pristala v velikem superfinalu.

Mali šef Slovenije si lahko pogledate na Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Vse zamujene oddajesi lahko pogledate na VOYO

Otroci izbrali zahtevne jedi in presenetili žirante V zadnji, finalni oddaji so žiranti malim kuharjem naložili težko nalogo – v 100 minutah so morali pripraviti trihodni meni. Vsi štirje superfinalisti so se izziva lotili skrajno resno in izbrali jedi, s katerimi so izziv postavili na še višji nivo, in žiranti so priznali, da se takih jedi pri njihovih letih najverjetneje ne bi lotili. Priprava vseh treh hodov je pri obeh parih tekla kot po maslu. Le slog, ki so ga ubrali eni in drugi, ne bi mogel biti bolj različen. Medtem ko je za pultom energičnih nogometašev prekipevalo od energije in je bil njun izbor jedi drznejši, sta bila Janez in Žan umirjena in osredotočena na kuhanje, njune jedi pa so odsevale tradicionalnost.

Ko je Sašo naznanil zadnjih 10 minut, je v studiu za obema pultoma zavladala rahla panika. Mali kuharji so hiteli z zaključevanjem jedi in postavljanjem jedi na krožnik. A k sreči je vsem uspelo na krožnik postaviti, kar so si zamislili.

Na krožnike vsak par uspešno postavil po tri jedi Žan in Janez sta za predjed pripravila raviole, polnjene s kranjsko klobaso, za glavno jed jagenjčkovo mesno rolado, nadevano z divjačino, za sladico pa cheesecake z vaniljevo kremo in mangom. Jan in Kristian sta za predjed skuhala 'ričoto' z dagnjami in vršički špargljev, za glavno jed goveje 'stejke' z nadevanimi košaricami iz testa ter za sladico zeleni biskvit s kremo in čilijem.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Pokušanje in ocenjevanje Žiranti so poskušali jedi drugo za drugo, kritike pa so bile vse pozitivne. Nad vsemi pripravljenimi jedmi so bili navdušeni, a na koncu se je bilo le treba odločiti, kdo je pokazal tisto malenkost več. "Vi niste samo mali šefi, vi ste zgled vsem, ki so vas spremljali na malih ekranih. Čestitam," je povedal Uroš. Žirija je najprej pokazala zvezdice za Kristiana in Jana: Uroš je podelil 4 zvezdice, enako tudi Mojca, Jorg pa jima jih je dodelil 5. Skupaj 13 točk. Janez in Žan sta od Uroša prejela 5 zvezdic, od Mojce 4. Odločale so Jorgove zvezdice. Podelil jima jih je 5 in s tem sta Žan in Janez s skupno 14 zvezdicami postala zmagovalca letošnje sezone šova Mali šef Slovenije! Okronana z laskavim nazivom in bogatejša za pokal Mali šef sta svoji šoli prikuhala še 10.000 evrov, ki jih je njuni šoli podaril Mercator. Sreča je bila neizmerna – tako na strani zmagovalcev kot na strani drugouvrščenih, ki sta svoji šoli priborila donacijo Mercatorja v višini 6.000 evrov. Veselje v studiu! "Zmaga nama veliko pomeni. Res veliko!" sta bila po zmagi presrečna Janez in Žan. "Zelo sva bila živčna čez celotno pot," sta bila iskrena. "Denar bo šel za učilnico na prostem, da se lahko v šoli še bolj sprostimo."Glede sezone sta povedala, da je bilo snemanje precej naporno, a da se je več kot izplačalo. In kaj si želita postati, ko odrasteta? "Jaz bom chef, imel bom svojo restavracijo,"je povedal Janez. "Jaz bom pa kmet!" pa je še povedal Žan. Ob koncu sta dala še nasvet vsem ostalim otrokom. "Tudi če se ti kdaj vse zruši – pusti to za sabo,"sta še povedala in dodala, da sta v tej sezoni dobila najboljšo lekcijo: "Nikoli ne obupaj, samo naprej!" Nič manj nad svojim dosežkom nista bila navdušena druouvrščena. "Občutki so res dobri! Šest tisočakov je najinih, drugo mesto … Res dobro!" sta povedala Jan in Kristian. "Pač sta bila nasprotnika tokrat boljša, mislim pa, da sva bila tudi midva dobra," je še povedal Jan.

icon-expand Mali šef Slovenije FOTO: POP TV

Žiranti in Sašo navdušeni nad letošnjimi tekmovalci "Carji so, kaj naj sploh rečem," je ob koncu snemanja finalne oddaje Sašo komentiral letošnje tekmovalce. "Da v teh časih, ko so že tako bili v drugačni situaciji – pogrešali so prijatelje in šolo – oni tekmujejo, se borijo za svojo šolo … To se mi zdi fantastično. Pomagali so svojim šolam na edinstven način. Vsi so zmagovalci v tem šovu." Mojco so otroci navdušili s svojo borbenostjo in predanostjo. "Vsi smo presenečeni. Toliko enkratnih kreacij, res, to je bil pravi vrhunec," je dodal Uroš. "Res je lepo, ko te otroci spomnijo, kako je lepo biti sproščen, neobremenjen … Vsako leto se nekaj novega naučim," je bil še navdušen Jorg. Kot je še dodala Mojca, je ponosna in neizmerno zadovoljna, da je uspelo oddajo posneti kljub izredni situaciji v državi. "Vsi ti ukrepi, maske, testiranja … A uspelo nam je izpeljati oddajo varno, res sem zadovoljna,"je dodala. Glasujete še danes! Medtem ko so žiranti odločili o prvih treh mestih in s tem o razdelitvi najvišjih treh donacij, ki jih šolam malih kuharjev podarja Mercator, je uvrstitev preostalih parov (in s tem porazdelitev preostalih donacij njihovim šolam) povsem odvisna od vaših glasov! A pozor – glasovanje je mogoče le do 10. 5. 2021! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti skupno kar 30.000 evrov. Glasovanje poteka od 8. 3. do 10. 5. 2021. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije si lahko en dan vnaprej pogledate na VOYO.