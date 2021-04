Znana sta prva finalista šova Mali šef Slovenije

Slastne palačinke so tiste, ki so zgovorna in samozavestna nogometaša iz Ljubljane, Jana in Kristiana, ponesle v finale. Simpatični in borbeni Velenjčanki Inja In Živa sta se tako morali posloviti od finala, a boj je bil napet do zadnjega. Zmagovalca sta počaščena – njuna jed bo na voljo v prodajalnah.

Kaj radi jemo, pove veliko o nas, pravi Sašo Stare. Njegova najljubša jed je čokolada. Uroš Štefelin obožuje žonto, jed iz telečjih jetrc, ki mu jo je pripravljala stara mama. Jorgu Zupanu je najbolj pri srcu japonski sašimi, medtem ko Mojca Trnovecobožuje krajček domačega kruha z vsem, kar lahko nanj naložiš. In kaj obožuje večina otrok? Palačinke! In po palačinkah je dišalo v tokratni oddaji Mali šef Slovenije. Prijateljici proti prijateljema V kuharskih spretnostih sta se 11-letni Velenjčanki Inja Slatinšek in Živa Esih iz OŠ Mihe Pintarja Toleda pomerili proti samozavestnima nogometašema iz Ljubljane, 13-letnemu Janu Janežiču (Janku) in 12-letnemu Kristianu Tomasoviću (Kikiju)iz OŠ Valentina Vodnika. Inja in Živa sta s svojim prvim nastopom navdušili vse tri žirante in neposredno v polfinale ju je poneslo do kar 15 zvezdic. Jan in Kristian sta se v polfinale uvrstila s 13 zvezdicami, a se nasprotnic tokrat nista ustrašila – vse skupaj sta vzela za še večji izziv. V prvem izzivu prepoznavali surovine v prerezu Mojca si je, preden se je na pobudo očeta odločila za gostinsko šolo, želela študirati biologijo in zato je tokrat pripravila tehnični izziv, v katerem so morali mali šefi prepoznavati surovine v prerezu. Obema paroma je šlo odlično, a fanta sta uganila eno surovino več. Zmaga jima je prinesla prednost drugem izzivu. Izbrala sta 5 minut, torej 5 minut več časa za pripravo glavnega krožnika.

Najboljši krožnik in vrhunska priložnost za male šefe V Mercatorju ponujajo pripravljene jedi, ki jih lahko doma le pogrejete. Tekmovalci tokratne oddaje Mali šef Slovenije so dobili edinstveno priložnost: za nalogo v glavnem izzivu so morali pripraviti slane palačinke, zmagovalna jed te oddaje pa bo romala tudi na police prodajaln Mercatorja. Fanta sta s kuhanjem začela 5 minut prej. Še preden sta se dekleti lotili priprave svoje jedi, sta tako fanta pripravila maso za palačinke. Dekleti sta čas izkoristili za temeljit razmislek, kakšen nadev izbrati, da bi žirante čim bolj navdušili. Inja in Živa sta se odločili za pripravo palačinke, ki sta jo poimenovali 'piščanec z vrta', Jan in Kristian pa sta prisegla na svežino in palačinko poimenovala 'mediterran'.

Masa Jana in Kristiana je bila, ko je Jorg preveril, polna grudic, medtem ko sta imeli dekleti popolnoma gladko maso. "Včasih kljub grudicam lahko nastane lepa in dobra palačinka,"je pojasnil Uroš. A da bi se prepričali, ali to res drži, je bilo treba počakati vse do konca oddaje.

Oba para sta v kuhinji lepo sodelovala in vse je teklo kot po maslu. Tik pred koncem sta dekleti postali živčni. Fanta sta že pred njima zaključila pripravo in čutili sta pritisk. Zadnjo minuto je med njima kar kipelo. Preverjali sta, ali so palačinke lepo pečene, se trudili s postavitvijo. Na koncu jima je le uspelo postaviti jedi na krožnik, nato pa je bilo treba le še počakati na komentarje in ocene žirantov.

Žiranti navdušeni Najprej sta na mizo pred žirante svojo palačinko postavili Inja in Živa. "Fajn mi je ta kombinacija, kot nekakšna tortilja," je pohvalil Jorg, ki mu je manjkalo le še kanček začimb. "Poleg slanosti pogrešam še nekaj sočnosti," je pokomentirala Mojca. Če je premalo sočnosti, pri ponovnem pogrevanju jed še bolj izsušimo. Zato je pomembno, da je jed že v osnovi dovolj sočna.

Jan in Kristian sta pred žirante stopila bolj samozavestno. Že predstavitev jedi je bila bolj prepričljiva, a Uroš je bil neomajen: "Ni hujšega, kot če ti nekdo nekaj proda kot odlično, nato pa sledi razočaranje Jaz zdaj ne smem biti razočaran." Po prvem grižljaju je bil njegov komentar kratek in jedrnat: "Okus je res bogat in z veseljem bi tako palačinko vzel s police. Hvala." Nato je poskusil še Jorg. Navdušila sta ga z okusom, teksturo in izborom. "Danes je tole zelo sočno!"se je strinjala Mojca.

Takoj po komentarjih žirantov je bilo fantoma jasno, da sta zadela v polno. A za popolno veselje je bilo vseeno treba počakati še na ocene – zvezdice.

