Kako dobro poznamo Saša Stareta?

Vedno nasmejani Sašo Stare je voditelj, ki ga poznamo kot prijatelja otrok, saj že leta vodi oddaje, v katerih sodelujejo otroci. Gledali smo ga tudi kot voditelja oddaje Slovenija ima talent, trenutno pa je tisti, ki pomaga parom v oddaji Mali veliki kviz ter vsako soboto in nedeljo zabava gledalce. In čeprav je Sašo naš stalni 'gost' v dnevnih sobah, ga ne poznamo zelo dobro.