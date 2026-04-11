Kako dobro poznamo Saša Stareta?

Sašo Stare je dolga leta vodil kuharsko oddajo, v kateri so s svojim kulinaričnim znanjem navduševali otroci. Spremljali smo ga tudi kot voditelja oddaje Slovenija ima talent, trenutno pa je ponovno v vlogi prijatelja otrok kot voditelj oddaje Mali veliki kviz.
Vsako soboto in nedeljo nas tako 'obišče' v naši dnevni sobi, pa o njem še vedno ne vemo veliko. Naša ekipa ga je obiskala med snemanjem oddaje in o njem z zabavno igrico izvedela nekaj osebnih stvari. Ali kuha romantične večerje, poje pod tušem in postilja posteljo? Preverite v zgornjem videu.
