Mali veliki kviz

Kateri bo zadnji zmagovalni par te sezone?

Ljubljana, 10. 05. 2026 15.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Taya in Valentina

Na vrsti je zadnja oddaja Mali veliki kviz, ki bo dala še osmi zmagovalni par te sezone. V petnajsti oddaji sta slavila Mateo in njegova mama Sanja, v današnji oddaji pa bomo spremljali boj Sofie z mamo Tejo in Taye z mamo Valentino. Kateri par se bo kot zadnji okitil s titulo zmagovalca, bomo izvedeli na POP TV, nas pa je zanimalo, kdo je dal idejo za sodelovanje v kvizu.

Oddaja Mali veliki kviz se zaključuje in v današnji, zadnji oddaji, bomo dobili zadnji zmagovalni par te sezone. V petnajsti oddaji sta Mateo in njegova mama Sanja dokazala, da se bolje ujemata in da sta bolj spretna kot Benjamin in njegov oče Mitja, v tokratni oddaji pa se bosta pomerili dve hčerki s svojima mamama.

Prvi par zadnje oddaje sestavljata Sofia in Teja Škufca. Hči in mama prihajata iz Lazine, bolj tekmovalna pa je Sofia, ki tudi večkrat zmaga v družabnih igrah. "Če izgubi, je jezna," je zaupala njena mama in dodala, da je bila 11-letnica tista, ki je predlagala sodelovanje v oddaji, ona pa se je strinjala.

Sofia in Teja
FOTO: POP TV

Pred kamero se dobro znajdeta obe, tremo pa imata le občasno in še takrat raje pomislita na kaj drugega in tako nanjo preprosto pozabita. Kakšne so njune prednosti? "Sofia je dobra v nogometu in košarki, jaz v odbojki," je povedala mama, hčerka pa je dodala, da imata obe radi šport, prav tako pa sta obe dobri v poznavanju hrane. Na vprašanje, zakaj sta najboljši par, imata povsem enostaven odgovor: "Ker sva si podobni." Tudi taktike za zmago zato pač nista imeli.

Par, proti kateremu se bosta pomerili, sestavljata Taya Polajžar in Valentina Franca, hči in mama, ki prihajata iz Celja. "Bolj tekmovalna je mami. To se kaže tako, da vsako igro jemlje zelo resno in nasprotnikom, niti otrokom, nikoli ne pusti zmagati. Pravi, da to ni vzgojno," je o svoji mami povedala 11-letnica, ki pravi, da mami zato tudi večkrat zmaga v družabnih igrah. Sodelovanje v oddaji pa je predlagala Taya, mama pa se je takoj strinjala.

Taya in Valentina
FOTO: POP TV

Pred kamero se zaradi izkušenj bolje znajde mama, a tudi najstnica nima težav. "Treme nimava, sva pogumni in radi nastopava," sta povedali in dodali, da sta dobri v komunikaciji in zbijanju šal, njuna šibka točka pa je čokolada. Njuni hobiji so šport, pri Tayi govorimo o nogometu in plezanju, pri mami pa o hribolazenju in jogi, skupaj pa tudi radi ustvarjata. "V poznavanju hrane je boljša mami, ker je tudi kuhanje njen velik hobi," sta zaupali in dodali, da sta skupaj najboljši par, ker sta tako povezani, da si s pogledom povesta vse. Kaj pa taktika za zmago? "Bodi to, kar si, ker je to najboljše, kar je mogoče," sta zaključili.

