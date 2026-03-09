Mali veliki kviz: Več kot le tekmovanje

Pod vodstvom Saša Stareta se v oddaji Mali veliki kviz srečujejo družinski pari; otrok in odrasli, ki skupaj rešujeta izzive, odgovarjata na vprašanja in se podajata v dinamične naloge, polne smeha, presenečenj in pristnih odzivov. Oddaja, ki združuje generacije na sproščen in iskren način, gledalcem ponuja več kot le zabavo. V ospredju so pristni odnosi, drobni trenutki povezanosti in situacije, v katerih se razkrije, kako dobro se družinski člani v resnici poznajo. Prav skozi igro, smeh in izzive Mali veliki kviz ustvarja prostor, kjer se brišejo razlike med generacijami in nastajajo novi skupni spomini.

Več kot kviz: prostor za povezovanje

Mali veliki kviz ni le tekmovanje v znanju, temveč gre za preplet generacij, kjer se pokaže, kako dobro se poznamo in kako veliko se lahko drug od drugega naučimo. Otroci prinašajo svež pogled, igrivost in hitro razmišljanje. Odrasli pa dodajo izkušnje, širše znanje in občutek za strategijo. Kviz je sestavljen iz treh izzivov:

- Ujemanje odgovorov, kjer mora odrasli uganiti, kako razmišlja otrok (ali obratno),

- Spretnostne igre, kjer z omejenimi čuti rešujejo naloge,

- Finalni izziv, kjer skupaj sestavljajo 'nakupovalni listek' in gradijo svojo nagrado.

Mali veliki kviz ni le tekmovanje v znanju, temveč gre za preplet generacij, kjer se pokaže, kako veliko se lahko drug od drugega naučimo. FOTO: POP TV

Zakaj je medgeneracijsko sodelovanje pomembno?

Takšni formati niso zgolj zabavni, ampak imajo tudi širši pomen. Medgeneracijsko povezovanje:

- krepi razumevanje med različnimi starostnimi skupinami,

- spodbuja empatijo in potrpežljivost,

- omogoča prenos znanja in izkušenj,

- ustvarja občutek pripadnosti. Ko otrok vidi, da ga odrasli posluša in upošteva, raste njegova samozavest. Ko odrasli prisluhne otroku, odkrije nove načine razmišljanja. To je dvosmeren proces, ki bogati oba.

Oddajo Mali veliki kviz bo vodil Sašo Stare. FOTO: POP TV

Mercator: prostor, kjer se srečujejo mali in veliki

Mercator je več kot le trgovina, je kraj, kjer se spontano srečujejo različne generacije: otroci, ki izbirajo najljubše prigrizke, in odrasli, ki načrtujejo skupne obroke. To isto idejo sodelovanja in povezanosti prinaša tudi oddaja Mali veliki kviz. Zmagovalca kviza čaka Mercatorjeva darilna kartica v vrednosti do 500 evrov, drugo uvrščeni par pa prejme bogato darilno košaro. Nagrade pa Mercator podarja tudi svojim kupcem. V času od 12. 3. 2026 do 6. 5. 2026 poteka nagradna igra Mali in veliki nakupi , v kateri ob nakupu označenih izdelkov na koncu računa prejmete unikatno kodo za sodelovanje. Z vsako prejeto kodo lahko sodelujete v nagradni igri, število sodelovanj na spletni strani mercator.si pa ni omejeno. V tem obdobju bo potekalo osem žrebanj, v vsakem pa bodo trije srečni nagrajenci prejeli darilno kartico v vrednosti 40 evrov.

