Mali veliki kviz

Marija in Mik ali Marija in Mark – kdo bo boljši v dvanajsti oddaji?

Ljubljana, 19. 04. 2026 14.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Mark in Marija

Oddaja Mali veliki kviz je prinesla že kar nekaj zmagovalnih parov, v zadnji, enajsti oddaji pa sta slavila mama Sanela in hči Lani. V novi oddaji bomo spet spremljali dvoboj dveh babic in dveh vnukov. Bosta Mik in Marija dokazala, da se poznata bolje kot Mark in Marija? Vse izveste v oddaji, mi pa smo jih vprašali, kdo od njiju je bolj tekmovalen.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

V enajsti oddaji sta slavila mama Sanela in hči Lani, ki sta bili boljši od Gala in njegove babice Jane. Tokratna oddaja pa prinaša spopad dveh vnukov in dveh babic – kdo se bolj ujema in kdo je bolj spreten na poligonu z zelenjavo?

Prvi par sta Mik in Marija Nose, vnuk in babica iz Ljubljane. "Bolj tekmovalen je Mik, ker trenira nogomet in zabije veliko golov. Večkrat tudi zmaga v družabnih igrah," je 10-letnika pohvalila ponosna babica. Prav desetletnik je bil tudi tisti, ki je babico povabil v kviz in ona je povabilo z veseljem sprejela.

Marija in Mik
FOTO: POP TV

Pred kamero se dobro znajdeta oba, a kljub temu sta imela malo treme. Kako se spopadata s tem? "Mik si zamisli, da ni pred kamerami. Babi naredi nekaj globokih vdihov," sta razkrila babica in vnuk. "Mik je dober v nogometu, v šoli, njegova šibka točka je likovni pouk. Babi je dobra v plesu, tenisu in vrtičkanju, njena šibka točka pa je branje," sta povedala in pojasnila, zakaj sta onadva najboljši par: "Ker sva Super M&M." Pa njuna taktika za zmago? "Dobre priprave in sodelovanje," sta zaključila.

Nasproti jima bosta stala še ena babica Marija Pavlič s svojim vnukom Markom Petelinom. Prihajata iz Vira pri Domžalah, bolj tekmovalen član para pa je zagotovo Mark. "Ker je samozavesten in veliko ve in zna. Nima treme. Rad izziva mlajšega brata," je povedala babica, ki je dodala, da zato tudi večkrat zmaga v družabnih igrah, prav tako pa je predlagal sodelovanje v oddaji. "Babi je takoj privolila, ker je mislila, da je to en hec. Ni vedela, da gre zares in da bo na televiziji," je še dodal najstnik.

Mark in Marija
FOTO: POP TV

Pred kamero se bolje znajde 10-letnik, tremo pa sta imela oba, saj sta se težko sprostila. Čeprav sta vedela, da ni občinstva in da je tema za kamerami. Kaj pa njune dobre točke? "Dobra sva v govorjenju in kuhanju, televizija in ekrani pa so najina šibka točka," sta razkrila in dodala: "Mark ima rad risanje, ustvarjanje, plezanje in plavanje, babi pa plavanje in kuhanje, zato je tudi boljša poznavalka hrane." Dobro se poznata in živita v isti hiši in to je tisto, kar ju dela najboljši par, čeprav za zmago taktike nista imela. "Kar bo, pa bo, važno je, da se zabavava," sta si rekla ob vstopu v oddajo.

