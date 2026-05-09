Mali veliki kviz

Mateo z mamo, Benjamin z očetom - kdo bo boljši v predzadnji oddaji?

Ljubljana, 09. 05. 2026 16.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Mitja in Benjamin

V štirinajsti oddaji Mali veliki kviz sta se pomerili dve dekleti, ena z očetom, ena z mamo. Boljša sta bila Ema in njen oče Anže. Tokratna, predzadnja oddaja, pa bo v boj poslala dva fanta, oba iz Ljubljane. Bo zmagal tisti, ki ima s sabo mamo ali tisti, ki je prišel z očetom? Izvedeli bomo v oddaji, mi pa smo jih vprašali, zakaj so najboljši par.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

Štirinajsta oddaja je za zmagovalca okronala Emo in njenega očeta Anžeta, saj sta bila boljša od Lie in njene mame Ane. V predzadnji oddaji se bosta v igri ujemanja in premagovanju poligona z zelenjavo tokrat pomerila para, ki prihajata iz Ljubljane. Mateo bo sodeloval z mamo, Benjamin z očetom.

Tokrat prvi par sestavljata Mateo in Sanja Marić, sin in mama, ki prihajata iz Ljubljane. "Bolj tekmovalen je Mateo, ker mu je to domače iz nogometa oziroma športa na splošno," je o sinu povedala mama, a obenem dodala, da kljub temu ona večkrat zmaga v družabnih igrah. Da se prijavita v oddajo, je bila njuna skupna odločitev, pred kamero pa se bolje znajde 10-letnik. Mama ima tudi več treme, za spopadanje z njo pa ima preprosto taktiko: "Globoko dihanje in misel na to, da se bova zabavala."

Mateo in Sanja
Mateo je dober v nogometu in rokometu, ki ga tudi trenira, prav tako rad igra igrice ter bere knjige. Kaj pa njegova mama? "Jaz pa tudi rada preberem kak dober kriminalni roman in se trudim biti čim več aktivna," je zaupala Sanja, ki je boljša poznavalka hrane kot njen sin. A kljub temu sta najboljši par, za kar imata enostavno razlago: "Ker sva to, kar sva. Brez olepševanj." Za zmago nista imela posebne taktike, a sta si jo potihem želela.

Zmago jima bosta poskusila prevzeti Benjamin in Mitja Krempl. Tudi sin in oče prihajata iz Ljubljane, le da pri njima velja, da je bolj tekmovalen oče. "Pri družabnih in športnih igrah sodeluje z vso vnemo in gorečo željo po zmagi," je povedal 10-letnik, ki sicer večkrat zmaga v družabnih igrah, še posebej Monopolyju. "Tukaj ekonomsko znanje atiju ne pomaga, ker ima Benjamin več sreče pri metu kocke. Ati ima zadnje čase več sreče pri Uno, tako da se izravna," sta povedala v smehu. Da sodelujeta v oddaji, jima je predlagala mami in za razliko od Benjamina, je bilo Mitjo treba malo prepričevati.

Mitja in Benjamin
Benjamin se tudi bolje znajde pred kamero, oba pa sta imela malo pozitivne treme v smislu pričakovanja. "Ker sva vedela, da sva tam zato, da se zabavava, in da je tekmovalni del drugotnega pomena. Najboljši recept za pregnati tremo je, da šteješ do 3, in potem to, česar te je strah, narediš," sta zaupala svojo taktiko. Njuna dobra točka so naloge, ki zahtevajo spretnost in hitrost, šibkih točk pa ne izdata. "Skupaj rada igrava namizni tenis, supava, imava tudi že 2-3 ribolovne avanture za sabo. Benjamin se zelo rad druži z vrstniki in z njimi igra nogomet ali kakšno računalniško igrico. Igranje bobnov je dodaten hobi. Ati rad teče, plava, teče na smučeh, načrtuje družinske počitnice, igra kitaro," sta še zaupala o sebi. V poznavanju hrane je boljši oče, najboljši par pa sta zato, ker sta dobra kombinacija znanja in spretnosti, ali kot se imenujeta sama - super tim. Kaj pa taktika za zmago? "Tokrat sva se prišla predvsem zabavati, naslednjič pa narediva še taktično in kondicijsko pripravo," sta zaključila.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

