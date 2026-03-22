Oče in hči proti mami in sinu – kdo bo boljši v četrti oddaji?

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR.

V sobotni, tretji oddaji Mali veliki kviz sta slavili hči in mama, Iza in Dominika, ki sta dokazali, da jima gredo igre ujemanja in slepega prebijanja čez poligon zelenjave bolje od rok kot vnukinji Manci in stari mami Sonji. V četrti oddaji pa sta se spopadla para: Zala z očetom in Oskar Janez z mamo. Prvi par, ki bo tekmoval v četrti oddaji, sestavljata Zala in Niko Podržaj, ki prihajata iz Ljubljane. "Bolj tekmovalna je Zala, ker se rada bori kot lev. Če ji ne gre, lahko letijo stvari po zraku," je o navihani 11-letnici povedal njen oče in dodal, da je zato ona tista, ki večkrat zmaga v družabnih igrah. Predlog za sodelovanje v oddaji jim je dala Zalina mama oziroma Nikova žena, ki je poleg babice in sestrične tudi njuna največja navijačica. Treme pred snemanji nista imela, za svojo prednost proti nasprotnemu paru pa bi izpostavila njuno ujemanje.

Zala in Niko FOTO: POP TV

Na vprašanje o tem, v čem sta dobra, sta družno odgovorila, da v tekmovalnosti, kot svojo šibko točko pa sta izpostavila čas, ki ga občasno potrebujeta za razmislek. "Rada imava različne športe. Hobiji so igranje video iger, plavanje, potapljanje," sta o sebi še zaupala oče in hči, ki bosta zmago napadala s preprosto taktiko: "Najina taktika za zmago je bila dobro poznavanje naju obeh." Drugi par sestavljata Oskar Janez in Tea Likar, ki prihajata iz Loga pri Brezovici. Kot pravi mama, je 10-letnik bolj tekmovalen od nje, ker se rad dokazuje v uspešnosti. "To pokaže z zagonom in vero v svoje sposobnosti," je dodala in razkrila, da zato njen sin večkrat zmaga v družabnih igrah, še posebej šahu. Sodelovanje v oddaji je predlagala mama, Oskar pa je bil takoj za. "Zelo rad nastopa in uživa v pozornosti. Se pa pred kamero bolje znajdem jaz, a je šlo tudi njemu zelo dobro," je povedala. Nekaj treme sta imela, a pravi, da to ni vedno negativno, saj je to 'tisto, kar te bodri, da daš vse od sebe'. "Sva se pa oba ob tako dobri snemalni ekipi zelo hitro počutila sproščeno in domače," sta še dodala.

Oskar Janez in Tea FOTO: POP TV

Mama in sin svojo prednost vidita v več stvareh. "Jaz sem kot nekakšen multipraktik, vsega se lotim in tudi uspem. Oskar pa je zelo dober v oponašanju drugih, kakšnih likov iz risank ali pa kogarkoli. Je dober opazovalec in preuči geste drugih. Je tudi izreden govorec, downhill kolesar in šahist," ga je pohvalila ponosna mama. Oba rada kolesarita, smučata in uživata v poletju. Tea tudi zelo rada bere, nad tem pa skuša navdušiti tudi Oskarja. Pri poznavanju hrane sta dobra oba, saj doma skupaj načrtujejo jedilnik in izbor živil. "Najboljši par sva zato, ker se dobro poznava in sva povezana, najina taktika za zmago pa je bilo sodelovanje in spretnost," sta zaključila.