Voyo.si
Mali veliki kviz

Poznavalec hrane Sašo Stare: ste vedeli, da obstaja vodna pomaranča?

Ljubljana, 05. 03. 2026 07.00 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Sašo Stare - Mali veliki kviz

Ste vedeli, da obstaja sadje, ki se mu reče vodna pomaranča? No, tudi Sašo Stare ne, pa se jo je pri odgovoru o tem, katero sadje ima največ vode, pač izmislil. Sicer pa je priljubljeni voditelj zares velik poznavalec hrane, saj pravi, da je vse preštudiral. Morda bo tako lahko z namigi pomagal tudi tekmovalcem v novem šovu Mali veliki kviz.

Na POP TV naslednjo soboto, 14. marca, prihaja nov družinski kviz. Oddaja Mali veliki kviz združuje več generacij v zabavnih igrah za praktične nagrade. V voditeljske čevlje bo tudi tokrat stopil priljubljeni Sašo Stare, ki se je na šov pripravljal na svoj način. Več iger se namreč vrti okoli hrane in tudi Sašo se je moral o hrani malo podučiti.

S preprosto igro vprašanj o hrani smo preverili, ali Sašo res ve vse o hrani. Kako mu je šlo, preverite v zgornjem videu.

