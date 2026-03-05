Poznavalec hrane Sašo Stare: ste vedeli, da obstaja vodna pomaranča?

Ste vedeli, da obstaja sadje, ki se mu reče vodna pomaranča? No, tudi Sašo Stare ne, pa se jo je pri odgovoru o tem, katero sadje ima največ vode, pač izmislil. Sicer pa je priljubljeni voditelj zares velik poznavalec hrane, saj pravi, da je vse preštudiral. Morda bo tako lahko z namigi pomagal tudi tekmovalcem v novem šovu Mali veliki kviz.