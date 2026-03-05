Poznavalec hrane Sašo Stare: ste vedeli, da obstaja vodna pomaranča?

Na POP TV naslednjo soboto, 14. marca, prihaja nov družinski kviz. Oddaja Mali veliki kviz združuje več generacij v zabavnih igrah za praktične nagrade. V voditeljske čevlje bo tudi tokrat stopil priljubljeni Sašo Stare, ki se je na šov pripravljal na svoj način. Več iger se namreč vrti okoli hrane in tudi Sašo se je moral o hrani malo podučiti.
S preprosto igro vprašanj o hrani smo preverili, ali Sašo res ve vse o hrani. Kako mu je šlo, preverite v zgornjem videu.
