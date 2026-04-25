Mali veliki kviz

Prvič v sezoni se v boj proti mami in hčeri podajata dedek in vnuk

Ljubljana, 25. 04. 2026 16.00 pred eno minuto 2 min branja 0

K.A.
Maj in Štefan

Dvanajsta oddaja Mali veliki kviz je za zmagovalca okronala babico Marijo z vnukom Mikom - boljša sta bila od babičine soimenjakinje in njenega vnuka Marka. V že trinajsti oddaji pa bomo priča prvemu paru sezone v sestavi vnuk in dedek. Bosta boljša od mame in hčerke? To bomo izvedeli v oddaji, mi pa smo jih vprašali, kdo je boljši v družabnih igrah.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

Po zmagi babice Marije in vnuka Mika, ki sta slavila v boju z babico Marijo in vnukom Markom, je čas, da se preizkusita nova dva para. V igri ujemanja in premagovanju poligona se bosta pomerili mama in hči proti dedeku in vnuku.

V boj se tokrat podajata mama Urška Novak Chrysanthis in njena hčerka Manca Chrysanthis. Dekleti prihajata iz Brezovice pri Ljubljani, bolj tekmovalna pa je dvanajstletnica. "Je bolj ambiciozna kot mama in ima mladostno zagnanost. Večkrat tudi zmaga v družabnih igrah, ker ima odličen spomin. Le v remiju je boljša mama," sta zaupali. Da se prijavita v oddajo, je predlagala Manca in k sodelovanju povabila mamo. To se ji je zdelo zelo lepo, zato se je z veseljem odzvala.

Urška in Manca
Urška in Manca
FOTO: POP TV

"Pred kamero se bolje znajde Manca, treme pa nima, saj je vajena nastopov," je povedala Urška in razkrila, v čem sta s hčerko dobri in kaj je njuna šibka točka. "Manca je dobra v športu in petju, jaz pa v kuhanju. Sama tudi bolje poznam hrano, a mi je Manca tesno za petami. Najina šibka točka pa je matematika," je dejala. Prepričani sta, da sta najboljši par, ker podobno razmišljata in ker se radi smejeta in zabavata. Kaj pa taktika za zmago? "Ni je bilo - kviz sva vzeli za novo in zabavno izkušnjo," sta zaključili.

Proti njima se bo boril par, ki ga prvič v sezoni sestavljata vnuk in dedek. Maj in Štefan Šuman prihajata iz Velenja, bolj tekmovalen pa je Maj. "Kot dvojček se je rodil drugi in se mora že od rojstva dokazovati, da je boljši," je o vnuku dejal dedek in priznal, da Maj tudi večkrat zmaga v družabnih igrah. Da se preizkusita v kvizu, jima je predlagala Majeva mama in oba sta se takoj strinjala z idejo.

Maj in Štefan
Maj in Štefan
FOTO: POP TV

Dvanajstletnik je tudi tisti, ki se bolje znajde pred kamero, treme pa nima nihče. Njuna prednost je v tem, da veliko časa preživita skupaj, zato sta tudi najboljši par. "Zelo dobra sva tudi pri opravilih okoli hiše, slabše nama gre pri gospodinjskih delih," sta povedala v smehu in dodala, da je v poznavanju hrane boljši Maj. Tudi njuna taktika za zmago je bila preprosta - sproščenost.

