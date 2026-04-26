Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Mali veliki kviz

Tokrat se bosta pomerili dve dekleti, ena z očetom, druga z mamo

Ljubljana, 26. 04. 2026 14.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Ana in Lia

V zadnji oddaji Mali veliki kviz smo videli zmago Urške in Mance, mame in hčerke, ki sta premagali vnuka Maja in njegovega dedka Štefana. Nova oddaja pa prinaša boj med Emo in Lio. Ema stavi na pomoč očeta, Lia na pomoč mame. Kdo bo boljši? Vse bo jasno v oddaji, nas pa je zanimalo, kdo je predlagal, da se preizkusijo v kvizu na televiziji.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

Mama Urška in hči Manca sta zmagovalki zadnje oddaje Mali veliki kviz, saj sta dokazali, da sta boljši od vnuka Maja in njegovega dedka Štefana. V 14. oddaji pa bomo priča boju med dvema dekletoma, ki stavita vsaka na drugega starša - ena na očeta, druga na mamo.

Hči Ema in oče Anže Ceglar prihajata iz Ivančne Gorice. Kot se že takoj na začetku pošali oče, je Ema bolj tekmovalna, ker je otrok, on pa je kot oče bolj pameten. "V družabnih igrah večkrat zmaga oči," je nato priznala 12-letnica in dodala, da je prav oče predlagal, da se prijavita v oddajo. "A nobenega ni bilo potrebno prepričevati," sta skupaj dodala.

FOTO: POP TV

Pred kamero se oba znajdeta dobro, prav tako nihče od njiju nima treme. "Ema je dobra v plesu, jaz v športu," sta zaupala svoje dobre strani in dodala, da imata rada različne stvari. "Ema ples, knjige in druženje, oči šport, naravo in druženje," sta povedala. Boljši v poznavanju hrane je Anže, a skupaj tvorita najboljši par. Zakaj? "Ker sva oba vsaj malo tekmovalna. Najina taktika za zmago je bila, da vse počneva čim bolj zbrano in čim hitreje," sta še dejala.

Drugi par, ki ga bomo spremljali v oddaji, sestavljata mama Ana Lipovšek in hči Lia Božič Lipovšek. Prihajata iz Ljubljane, tudi v njunem primeru pa velja, da je bolj tekmovalna mlajša članica para. "Če izgubi, vedno najde razlog, da je bilo nepošteno," je o njej zaupala mama, ki ima boljšo statistiko zmag v družabnih igrah. Sodelovanje v oddaji je predlagala mama in Lia se je takoj strinjala.

FOTO: POP TV

Pred kamero se tako 12-letnica kot tudi njena mama znajdeta dobro, a imata kljub temu vedno malo treme. Kako se spopadata z njo? "Greva na stranišče hehe," sta se zasmejali. Njuna prednost je njuna vztrajnost in nadarjenost za šport, nekoliko slabši pa sta v matematiki. "Obe obožujeva živali, še posebej pse. Sicer pa je Liin hobi ples, moj pa boks in narava," je povedala mama in dodala, da je sama boljša v poznavanju hrane. "Najboljši par sva zato, ker sva tekmovalni in ker imava radi izzive, najina taktika za zmago pa je bila, da pozorno poslušava," sta še razkrili za konec.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
mali veliki kviz tv oddaje pop tv kviz zabava
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669