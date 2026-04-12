Tokrat se bosta v boj podala sinova Filip in Patrik s svojima mamama

Lana je z mamo Majo slavila v zadnji, deveti oddaji Mali veliki kviz, kjer sta ponosno premagali Vito in njeno mamo Ano. V deseti oddaji pa bosta svoje mame s seboj v boj vzela Filip in Patrik. Vsak par stavi na svojo taktiko - kakšno? Prvi par sestavljata Filip Podržaj in Ingrid Babič Podržaj, ki prihajata iz Gračišča. Filip je bolj tekmovalen, saj se rad udeležuje različnih tekmovanj in stremi k najvišjim mestom. "Ko je bil pa Filip mlajši, sva se rada igrala monopoli, kjer je imel Filip malo manj sreče. Pogosto je tudi veliki pustil malemu, da zmaga," sta povedala o tem, kdo je boljši v družabnih igrah. Ideja za sodelovanje je prišla od 13-letnika. "Mali je dal idejo, veliki pa je k temu pristopil s skrito željo, da ne bi bili izbrani. Pa glej ga zlomka, znašla sva se pred kamero," se je zasmejala mama, ki je priznala, da bi sama najraje pobegnila proč od kamere, Filip pa bi kar pred kamero skakal vsak dan.

Filip in Ingrid FOTO: POP TV

Kljub temu sta imela tremo oba, le da jo mama pokaže, Filip pa se ji sprva upira, a na koncu se ga vseeno malo dotakne. Njuna prednost je v tem, da se dopolnjujeta, a včasih zaradi različnih mnenj prideta v konflikt, ki ga sicer hitro rešita. "V poznavanju hrane je boljša mama, saj je več let na tem našem planetu. Je pa res, da se Filip dobro spozna na dobro hrano," sta povedala mama in sin, ki skromno povesta, da nista najboljši par, a da imata srečo. "Taktike za zmago ni bilo, rekla sva si, da se greva zabavati ... pa bo, kar bo," sta še povedala. Drugi par tokrat sestavljata Patrik in Laura Novak, sin in mama, ki prihajata iz Ljubljane. Bolj tekmovalen je seveda 13-letnik, a to ne pomeni, da večkrat zmaga pri družabnih igrah. "Odvisno od igre, a pri družabnih igrah pri nas ni milosti," sta se zasmejala. Sodelovanje v kvizu je predlagal Patrik, ki se zelo dobro znajde pred kamero, saj smo ga videli tudi v vlogi Kevina v seriji Skrito v raju. Ima pa zato več treme mama, ki ji kamere niso prijetne.

Patrik in Laura FOTO: POP TV

Kot svojo dobro točko opisujeta svoj smisel za humor. "Dobra sva pri hecih, najina šibka točka je poslušanje drug drugega," sta priznala. V poznavanju hrane je boljša mama, a najboljši par sta zato, ker se najbolje poznata. Kakšna pa je bila njuna taktika za zmago? "Preprosto - nisva imela taktike," sta povedala za konec.