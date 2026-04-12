Mali veliki kviz

Tokrat se bosta v boj podala sinova Filip in Patrik s svojima mamama

Ljubljana, 12. 04. 2026 15.27 pred 1 uro 3 min branja 0

K.A.
Patrik in Laura

Zmagovalki devete oddaje Mali veliki kviz, ki jo vsako soboto in nedeljo spremljamo na POP TV, sta postali Lana in mama Maja. V novi oddaji pa bosta moči tokrat pomerila Filip in Patrik, ki sta za svoji soborki izbrala mami. Kateri par bo boljši, bo jasno ob 18.35, še prej pa so nam tekmovalci zaupali, kakšno taktiko za zmago so ubrali.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

Lana je z mamo Majo slavila v zadnji, deveti oddaji Mali veliki kviz, kjer sta ponosno premagali Vito in njeno mamo Ano. V deseti oddaji pa bosta svoje mame s seboj v boj vzela Filip in Patrik. Vsak par stavi na svojo taktiko - kakšno?

Prvi par sestavljata Filip Podržaj in Ingrid Babič Podržaj, ki prihajata iz Gračišča. Filip je bolj tekmovalen, saj se rad udeležuje različnih tekmovanj in stremi k najvišjim mestom. "Ko je bil pa Filip mlajši, sva se rada igrala monopoli, kjer je imel Filip malo manj sreče. Pogosto je tudi veliki pustil malemu, da zmaga," sta povedala o tem, kdo je boljši v družabnih igrah. Ideja za sodelovanje je prišla od 13-letnika. "Mali je dal idejo, veliki pa je k temu pristopil s skrito željo, da ne bi bili izbrani. Pa glej ga zlomka, znašla sva se pred kamero," se je zasmejala mama, ki je priznala, da bi sama najraje pobegnila proč od kamere, Filip pa bi kar pred kamero skakal vsak dan.

Filip in Ingrid
Filip in Ingrid
FOTO: POP TV

Kljub temu sta imela tremo oba, le da jo mama pokaže, Filip pa se ji sprva upira, a na koncu se ga vseeno malo dotakne. Njuna prednost je v tem, da se dopolnjujeta, a včasih zaradi različnih mnenj prideta v konflikt, ki ga sicer hitro rešita. "V poznavanju hrane je boljša mama, saj je več let na tem našem planetu. Je pa res, da se Filip dobro spozna na dobro hrano," sta povedala mama in sin, ki skromno povesta, da nista najboljši par, a da imata srečo. "Taktike za zmago ni bilo, rekla sva si, da se greva zabavati ... pa bo, kar bo," sta še povedala.

Drugi par tokrat sestavljata Patrik in Laura Novak, sin in mama, ki prihajata iz Ljubljane. Bolj tekmovalen je seveda 13-letnik, a to ne pomeni, da večkrat zmaga pri družabnih igrah. "Odvisno od igre, a pri družabnih igrah pri nas ni milosti," sta se zasmejala. Sodelovanje v kvizu je predlagal Patrik, ki se zelo dobro znajde pred kamero, saj smo ga videli tudi v vlogi Kevina v seriji Skrito v raju. Ima pa zato več treme mama, ki ji kamere niso prijetne.

Patrik in Laura
Patrik in Laura
FOTO: POP TV

Kot svojo dobro točko opisujeta svoj smisel za humor. "Dobra sva pri hecih, najina šibka točka je poslušanje drug drugega," sta priznala. V poznavanju hrane je boljša mama, a najboljši par sta zato, ker se najbolje poznata. Kakšna pa je bila njuna taktika za zmago? "Preprosto - nisva imela taktike," sta povedala za konec.

POP IN
mali veliki kviz tv oddaje pop tv kviz zabava

V deveti oddaji bosta tekmovali Lana in Maja proti Viti in Ani

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Najboljši rogljički, kar jih boste kdaj jedli
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
