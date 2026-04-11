V deveti oddaji bosta tekmovali Lana in Maja proti Viti in Ani

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR.

V zadnji oddaji Mali veliki kviz sta se spopadla najmlajša tekmovalca sezone z mamama, zmago pa sta slavila osemletna Inaja in njena mama Marisa, ki sta premagali Eneja in njegovo mamo Tjašo. V novi oddaji pa bomo zopet spremljali boj dveh mam s svojima hčerama, ki prihajata iz dveh največjih mest Slovenije. Lana in Maja Fink sta hči in mama, ki prihajata iz Ljubljane. Idejo za sodelovanje v oddaji je dala Lana, mama pa ob njenem navdušenem obrazu preprosto ni mogla reči ne. "Lana je tudi bolj tekmovalna in ko igramo kakšno igro se smeje in reče zdaj pa zares. Ne odneha, dokler ne zmaga. Potem pa reče gremo še enkrat," je v smehu priznala mama in dodala, da 10-letnica tudi večkrat zmaga v družabnih igrah. "Ima res dober spomin in ogromno sreče pri metanju kocke," je dodala.

Lana in Maja FOTO: POP TV

Pred snemanji sta imeli obe tremo, a sta jo premagali s svojo taktiko. "Spogledali sva se, se nasmehnili, stisnili roko in si rekli: Mava to!" sta povedali mama in hči, ki sta dobri v hitrem odgovarjanju in tem, da znata stopiti skupaj in hitro najti rešitev. Njuna šibka točka je le to, da včasih dvomita v vse, v poznavanju hrane pa sta recimo dobri obe. "Najboljši par sva zato, ker sva mama in hči, ki si zaupava in vedno drživa skupaj. Znava stopiti skupaj in nikoli ne odnehava, najina taktika za zmago pa je bila sodelovanje in hitrost," sta povedali. Proti njima se bosta tokrat borili Vita Papp in Ana Trampuž, hči in mama, ki prihajata iz štajerske prestolnice. "Mami mi je povedala, da se snema kviz. Takoj sem bila za, ker me je zanimalo, kako poteka snemanje na televiziji," je o ideji za sodelovanje razkrila 10-letnica, ki se bolje znajde pred kamero, a je manj tekmovalna od mame. "Pri družabnih igrah se vedno zelo vživi in je še bolj glasna kot ponavadi," je še dodala.

Vita in Ana FOTO: POP TV

Mariborčanki pred snemanji, zahvaljujoč snemalni ekipi in voditelju, nista imeli treme. "Sašo in cela ekipa te tako dobro peljejo čez postopek snemanja, da je trema čisto odveč," sta priznali dekleti. Kje pa so njune prednosti in kje slabosti? "Vita je odlična v petju in risanju. Mami pa v govorjenju. Najina šibka točka je, da sva hitro preglasni," sta se zasmejali. Hrano bolje pozna mama, a kljub temu sta po njunem mnenju najboljši par zato, ker se imata radi in se razumeta. "Najina taktika za zmago je bila le: dajva se zabavati," sta povedali za konec.