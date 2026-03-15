Mali veliki kviz

V drugi oddaji bodo svojo povezanost pokazali mami in sinova

Ljubljana, 15. 03. 2026 15.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Patrik in Suzana

Po sobotni prvi oddaji Mali veliki kviz, v kateri sta se pomerili dve mami in hčerki, bosta v drugi oddaji svojo povezanost pokazali dve mami s svojima sinovoma. Se poznajo bolje kot hčerke in mame? To bomo izvedeli v oddaji, nam pa so zaupali, kdo je bolj tekmovalen in kakšna je njihova taktika za zmago.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

V prvi oddaji Mali veliki kviz smo spremljali dve mami in dve hčerki, zmago pa sta domov odnesli Surya in Sara, ki sta premagali Ajdo in Mojco. V drugi oddaji bomo izvedeli, kako povezani sta dve mami s svojima sinovoma.

Kako dobro se poznata, bosta pokazala Aron Travnik in Nina Kotnik Travnik, ki prihajata iz Kamnika. Zase pravita, da sta oba precej tekmovalna, a 10-letnik še nekoliko bolj, saj si vedno želi zmagati. "To pokaže tako, da nikoli ne odneha, vedno išče najboljšo rešitev in se zelo potrudi pri vsaki nalogi," je razkrila mama in dodala, da ima boljšo statistiko zmag v družabnih igrah Aron.

Aron in Nina
Aron in Nina
FOTO: POP TV

V oddajo sta se prijavila, ker se je ideja obema zdela super izkušnja, še posebej, ker je tema hrana. Kdo je boljši poznavalec? "Vsekakor mami, saj veliko kuha ter rada preizkuša in zbira različne recepte, predvsem takšne, ki temeljijo na zdravem prehranjevanju. Zaradi tega zelo dobro pozna različne sestavine, sadje in zelenjavo," je zaupal Aron in dodal, da sta z mami zagotovo najboljši par, ker se zelo dobro dopolnjujeta. "Najina taktika za zmago je sodelovanje in ostati mirna tudi takrat, ko bi bilo napeto," sta še povedala.

Nasproti jima bosta stala Patrik in Suzana Rigler. Sin in mama, ki prihajata iz Gornje Radgone, priznavata, da je bolj tekmovalen 10-letnik, saj se rad izkaže in pokaže, kaj zna, zato se vsakega izziva loti z veliko ambicije in samozavesti. "Pri družabnih igrah sva precej izenačena. Zmage si deliva približno enakovredno, zato doma nimamo stalnega prvaka," sta zaupala in dodala, da je bil Patrik nad prijavo v kviz zelo navdušen, saj si je že več let želel doživeti, kako je nastopiti na televiziji.

Patrik in Suzana
Patrik in Suzana
FOTO: POP TV

Tema kviza jima je zelo blizu, saj imata doma dobrega učitelja. "Na tem področju ima nekoliko več znanja mama, saj tudi več časa preživi v kuhinji. Patrik pa hitro napreduje tudi zato, ker ima pri kuhanju odličnega učitelja, svojega atija, ki mu z veseljem pokaže kakšno kuharsko skrivnost," sta razkrila. Njuna prednost je v njunem ujemanju in dopolnjevanju. "Najpomembneje pa je, da znava sodelovati in drug drugega spodbujati, zato tudi morebiten poraz ne pokvari najinega razpoloženja," sta povedala, obenem pa razkrila še svojo taktiko za zmago: "Najin načrt je predvsem, da sodelujeva, ostaneva sproščena in se ob tem tudi zabavava."

Otroci bodo med drugim telovadili s starši, babicami in dedki

V prvi oddaji se bosta pomerili dve dekleti s svojima mamama

bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
okusno
Portal
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
