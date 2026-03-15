V drugi oddaji bodo svojo povezanost pokazali mami in sinova

V prvi oddaji Mali veliki kviz smo spremljali dve mami in dve hčerki, zmago pa sta domov odnesli Surya in Sara, ki sta premagali Ajdo in Mojco. V drugi oddaji bomo izvedeli, kako povezani sta dve mami s svojima sinovoma.
Kako dobro se poznata, bosta pokazala Aron Travnik in Nina Kotnik Travnik, ki prihajata iz Kamnika. Zase pravita, da sta oba precej tekmovalna, a 10-letnik še nekoliko bolj, saj si vedno želi zmagati. "To pokaže tako, da nikoli ne odneha, vedno išče najboljšo rešitev in se zelo potrudi pri vsaki nalogi," je razkrila mama in dodala, da ima boljšo statistiko zmag v družabnih igrah Aron.
V oddajo sta se prijavila, ker se je ideja obema zdela super izkušnja, še posebej, ker je tema hrana. Kdo je boljši poznavalec? "Vsekakor mami, saj veliko kuha ter rada preizkuša in zbira različne recepte, predvsem takšne, ki temeljijo na zdravem prehranjevanju. Zaradi tega zelo dobro pozna različne sestavine, sadje in zelenjavo," je zaupal Aron in dodal, da sta z mami zagotovo najboljši par, ker se zelo dobro dopolnjujeta. "Najina taktika za zmago je sodelovanje in ostati mirna tudi takrat, ko bi bilo napeto," sta še povedala.
Nasproti jima bosta stala Patrik in Suzana Rigler. Sin in mama, ki prihajata iz Gornje Radgone, priznavata, da je bolj tekmovalen 10-letnik, saj se rad izkaže in pokaže, kaj zna, zato se vsakega izziva loti z veliko ambicije in samozavesti. "Pri družabnih igrah sva precej izenačena. Zmage si deliva približno enakovredno, zato doma nimamo stalnega prvaka," sta zaupala in dodala, da je bil Patrik nad prijavo v kviz zelo navdušen, saj si je že več let želel doživeti, kako je nastopiti na televiziji.
Tema kviza jima je zelo blizu, saj imata doma dobrega učitelja. "Na tem področju ima nekoliko več znanja mama, saj tudi več časa preživi v kuhinji. Patrik pa hitro napreduje tudi zato, ker ima pri kuhanju odličnega učitelja, svojega atija, ki mu z veseljem pokaže kakšno kuharsko skrivnost," sta razkrila. Njuna prednost je v njunem ujemanju in dopolnjevanju. "Najpomembneje pa je, da znava sodelovati in drug drugega spodbujati, zato tudi morebiten poraz ne pokvari najinega razpoloženja," sta povedala, obenem pa razkrila še svojo taktiko za zmago: "Najin načrt je predvsem, da sodelujeva, ostaneva sproščena in se ob tem tudi zabavava."
