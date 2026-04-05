V novi oddaji se bosta spopadla najmlajša tekmovalca z mamama

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR.

V sobotni oddaji smo bili priča zmagi Alise in njenega očeta Gregorja, ki sta premagala Zalo in njenega dedka Žarka. Tokratna epizoda oddaje Mali veliki kviz pa prinaša spopad najmlajših tekmovalcev v sezoni. Tokrat se bosta namreč pomerila osemletni Enej in osemletna Inaja z mamama. Enej Velić in Tjaša Juvan sta sin in mama, ki prihajata iz Ljubljane. Osemletnik, ki je bolj tekmovalen od svoje mame, je bil takoj pripravljen sprejeti izziv in se preizkusiti v oddaji. "Enej vedno želi biti prvi pri vseh tekmovalnih igrah, pri teku na kratke proge to najbolj pokaže s svojo eksplozivnostjo," je zaupala njegova mama, a razkrila, da si pri družabnih igrah število zmag ponavadi delita. "Enej zna tudi stopiti korak nazaj in prepustiti zmago nežnejšemu spolu," je dodala. Zaradi izkušenj se pred kamero bolje znajde Tjaša, Enej pa je imel kar precej treme, saj ni vedel, kaj pričakovati.

Enej in Tjaša FOTO: POP TV

Njuna prednost je v medsebojni komunikaciji in pogajanju. Šibka točka pa je skupno kuhanje. "Vedno vsak želi skuhati po svoje," se je zasmejala mama, Enej pa je dodal, da je kljub temu on boljši v poznavanju hrane. Rada imata pohodništvo, njuni hobiji pa so kolesarjenje in skupno branje. "Najboljši par sva zato, ker sva zabavna in polna energije, taktika za zmago, pa je bila preprosta: poslušati en drugega," sta zaključila. V oddaji jima bosta nasproti stali hči Inaja Ajeti in mama Marisa Zorko, ki prav tako prihajata iz Ljubljane. "Bolj tekmovalna je mama. Inaja je res nežna duša, ki bi vsem pomagala in je vedno obzirna do drugih okoli sebe. Večkrat popušča, da ne bi bili drugi žalostni. Več ji pomeni zabava kot zmaga," sta zaupali o sebi in dodali, da je pri družabnih igrah odvisno od igre. Sodelovanje v šovu je predlagala mama, Inaja pa se je takoj strinjala, kasneje pa se je izkazalo, da se odlično znajde pred kamero. Kako pa je s tremo? "Nimava je, se le pogledava in ena drugo spodbujava," sta povedali.

Inaja in Marisa FOTO: POP TV

Dobri sta v govorjenju, kot šibko točko pa izpostavita Inajino občutljivost in mamino potrebo po nadzoru oziroma natančnosti. "Radi imava živali, naravo, spontane 'najboljše' dneve, ko se odpravimo na kakšno novo, nenačrtovano dogodivščino," sta razkrili o sebi in dodali, da se doma veliko pogovarjajo o zdravi hrani, vitaminih in podobnem, zato sta v poznavanju hrane dobri obe. Najboljši par sta zato, ker se tako dobro poznata, da se lahko pogovarjata kar s pogledi, brez besed. Pa taktika za zmago? "Da sva pošteni, da odgovoriva, kar nama najprej pade na misel in da se zabavava, ne glede na rezultat. Obljubili sva si, da bo to za naju nova izkušnja, ki bo pozitivna že samo zato, ker bova sodelovali v njej in imeli še en 'najboljši dan'," sta zaključili.