Mali veliki kviz

V novi oddaji v boj stopata hčerka z mamo in vnuk z babico

Ljubljana, 18. 04. 2026 15.58 pred 10 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Gal in Jana

Filip in njegova mama Ingrid sta zmagovalca zadnje oddaje Mali veliki kviz, kjer sta dokazala, da sta bolj usklajena kot njuna nasprotnika Patrik in mama Laura. V novi oddaji pa bosta moči pomerila para v sestavi mama-hči in babica-vnuk. Kdo bo boljši, bo jasno ob 18.35 na POP TV, mi pa smo preverili, kdo ima pred kamero večjo tremo.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

Zadnja oddaja je z lento zmagovalcev okitila Filipa in njegovo mamo Ingrid, v novi oddaji pa se bosta preizkusila dva sorodstveno popolnoma drugače sestavljena para. Obeta se spopad mame in hčerke proti babici in vnuku.

Mama in hči, Sanela Milosavljević in Lani Kajević, prihajata iz Notranjih Goric. Da je bolj tekmovalna hčerka, je povsem logično, je prepričana njena mama. "Ker je mlajša, ima tako posebno pozitivno tekmovalno energijo. Večkrat tudi zmaga v družabnih igrah," je povedala. Sodelovanje v oddaji je bila skupna ideja, saj je Lani izrazila željo.

Sanela in Lani
Sanela in Lani
FOTO: POP TV

10-letnica je tudi tista, ki se bolje znajde pred kamero, a obe z mamo sta imeli pozitivno tremo. "Je bilo pa vse zelo sproščeno in zabavno," sta razkrili in dodali, da sta dobri v matematiki in logičnem razmišljanju, skupaj pa se radi smejeta, pojeta, plešeta, bereta, se sprehajata ali klepetata. Katera je boljša v poznavanju hrane, sadja, zelenjave? "Mami," jo pohvali Lani, ki je prepričana, da sta z mamo najboljši par, ker se zelo dobro poznata in dopolnjujeta. Pa taktika za zmago? "Nisva je imeli. Le umirjenost in zabava," sta povedali.

Proti njima se bosta borila vnuk Gal Novak in njegova babica Jana Gostiša, ki prihajata iz Dola pri Ljubljani. 9-letnik je bolj tekmovalen kot njegova babica, zato pa tudi večkrat zmaga v družabnih igrah. "Da se prijaviva v oddajo, je predlagal Gal, babi pa je to takoj vzela kot zanimivo izkušnjo," sta zaupala. Pred kamero sta oba nastopala prvič, zato sta imela malo treme na začetku. "S pomočjo voditelja sva jo hitro premagala," sta dodala.

Gal in Jana
Gal in Jana
FOTO: POP TV

Tako babica kot tudi njen vnuk sta oba zelo komunikativna in vedoželjna. "Babi ima zelo rada stik z naravo, tudi vrtnari. Gal igra kitaro, harmoniko, hodi na skavte, košarko in prvo pomoč," sta zaupala nekaj skrivnosti o sebi, v poznavanju hrane pa je boljša starejša članica para. Zakaj pa sta prav onedva najboljši par? "Ker se kljub različnosti lepo dopolnjujeva," sta prepričana Ljubljančana, ki taktike za zmago nista imela. "Le zabavati sva se hotela," sta zaključila.

Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
