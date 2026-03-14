V prvi oddaji se bosta pomerili dve dekleti s svojima mamama

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR.

V prvi oddaji Mali veliki kviz se bosta pomerila dva para: dve hčeri in dve mami. Surya Djordjić in Sara Djordjić prihajata iz Ljubljane. Sta hči in mama, ki sta od nekdaj sami, zato se zelo dobro poznata. Bolj tekmovalna je 11-letnica, ki je tudi kriva, da sta se z mamo sploh prijavili v šov. "Jaz nikakor nisem bila navdušena nad idejo, ampak kaj vse naredimo za svoje otroke," se je pošalila Sara in razkrila, da najstnica včasih pri družabnih igrah tudi malo goljufa.

Treme pred kamero nimata, saj verjameta, da moraš biti le to, kar si in da ni važno, kaj si drugi mislijo o tebi. Katera pa se bolje znajde pred kamero? "Jaz, kadar vem o čem govorim. Me je pa sedaj tudi Surya prepričala, da ji je zelo udobno pred kamero," razkrije ponosna mama, ki obenem prizna, da je njuna šibka točka potrpežljivost. Obe sta veliki poznavalki hrane, poleg tega pa je Sara dobra tudi v svojem delu z ženskami, rastlinami in živalmi, Surya pa navdušuje v plesu.

Nasproti jima bosta v prvi oddaji stali še ena hči in mama. Ajda Ciglič in Mojca Kralj Ciglič prihajata iz Kranja, njuni skriti adut za zmago pa je njuna povezanost. Kot pravita sami, sta obe zelo tekmovalni, zato radi sprejemata nove izzive, preizkušata lastne meje in gresta iz cone udobja. V družabnih igrah večkrat zmaga Ajda, le pri Monopolyju imata dogovor, da skupaj poskrbita za bankrot banke.