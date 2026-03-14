Mali veliki kviz

V prvi oddaji se bosta pomerili dve dekleti s svojima mamama

Ljubljana, 14. 03. 2026 16.31 pred 1 uro 2 min branja 0

K.A.
Danes ob 18.35 bo na POP TV na ogled prva oddaja Mali veliki kviz. V oddaji, ki združuje generacije, se bosta pomerila dva para, tokrat sestavljena iz dveh deklet in dveh mam. Katera dvojica je bila bolj uigrana, boste izvedeli v oddaji, mi pa smo dekleta malo povprašali o njihovih hobijih in taktiki za zmago.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

V prvi oddaji Mali veliki kviz se bosta pomerila dva para: dve hčeri in dve mami. Surya Djordjić in Sara Djordjić prihajata iz Ljubljane. Sta hči in mama, ki sta od nekdaj sami, zato se zelo dobro poznata. Bolj tekmovalna je 11-letnica, ki je tudi kriva, da sta se z mamo sploh prijavili v šov. "Jaz nikakor nisem bila navdušena nad idejo, ampak kaj vse naredimo za svoje otroke," se je pošalila Sara in razkrila, da najstnica včasih pri družabnih igrah tudi malo goljufa.

Surya in Sara
FOTO: POP TV

Treme pred kamero nimata, saj verjameta, da moraš biti le to, kar si in da ni važno, kaj si drugi mislijo o tebi. Katera pa se bolje znajde pred kamero? "Jaz, kadar vem o čem govorim. Me je pa sedaj tudi Surya prepričala, da ji je zelo udobno pred kamero," razkrije ponosna mama, ki obenem prizna, da je njuna šibka točka potrpežljivost. Obe sta veliki poznavalki hrane, poleg tega pa je Sara dobra tudi v svojem delu z ženskami, rastlinami in živalmi, Surya pa navdušuje v plesu.

Nasproti jima bosta v prvi oddaji stali še ena hči in mama. Ajda Ciglič in Mojca Kralj Ciglič prihajata iz Kranja, njuni skriti adut za zmago pa je njuna povezanost. Kot pravita sami, sta obe zelo tekmovalni, zato radi sprejemata nove izzive, preizkušata lastne meje in gresta iz cone udobja. V družabnih igrah večkrat zmaga Ajda, le pri Monopolyju imata dogovor, da skupaj poskrbita za bankrot banke.

Mojca in Ajda
Mojca in Ajda
FOTO: POP TV

Ko sta se prijavili v oddajo, sta sprva mislili, da gre samo za kviz. "No, na koncu je delovalo bolj kot šov - adrenalin brez primere. Sicer pa sva imeli tisti pravi občutek, da bo to fajn zadeva in sva se veselili neznanega," je razkrila mama. Pred kamero je bolj sproščena 11-letnica, čeprav je tudi njena mama vajena javnega nastopanja in s tremo nima težav. V čem pa sta dobri? "V govorjenju, v tem sva nepremagljivi. To je hkrati tudi najina šibka točka. Ker obe radi govoriva, težko prideva druga od druge do besede," se pošalita in dodata, da nista vedeli, kaj ju čaka, zato je bila njuna strategija preživetja to, da dasta od sebe najboljše, kar lahko.

