Mali veliki kviz

V sedmi oddaji bomo prvič videli vnukinjo in dedka

Ljubljana, 04. 04. 2026 16.29 pred 24 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Alisa in Gregor

Šesta oddaja Mali veliki kviz je z zmago ovekovečila hčerko Tino in očeta Gregorja, v tokratni oddaji pa bomo prvič v sezoni spoznali par, ki ga sestavljata vnukinja in dedek. Bosta boljša od očeta in hčerke? Kdo se bolje pozna, bomo videli v oddaji. Preden pa se para spopadeta med seboj, smo ju vprašali, kdo se bolje znajde pred kamero.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

V zadnji oddaji Mali veliki kviz sta slavila Tina in Gregor, hčerka in oče, ki sta premagala mamo Tino in njeno hčerko Li. V sedmi oddaji pa bomo priča spopadu med paroma, ki ga sestavljata vnukinja in dedek ter oče in hčerka.

Zala Slivnik je v oddajo povabila svojega dedka Žarka Rostoharja, ki je bil takoj za. Oba prihajata iz Maribora, bolj tekmovalna pa je Zala, ki si želi dokazati svoj talent. Tudi v družabnih igrah zato večkrat zmaga, še posebej v igri Človek, ne jezi se. "Pred kamero se bolje znajde dedi, saj je že v letih in tudi nima treme. Sama jo včasih imam, a poskušam ne razmišljati o tem," je zaupala 11-letnica.

Zala in Žarko
V čem sta dobra in kakšni so njuni hobiji? "Dobra oba v smučanju, rada imava šport. Zala ima rada tudi računalništvo," je povedal Žarko in dodal, da sta z vnukinjo najboljši par, ker imata znanje in sta natančna. "V poznavanju hrane sem boljši jaz," je bil iskren, obenem pa je razkril še njuno taktiko za zmago: "Mirno brez treme."

Proti njima se bosta pomerila oče in hči, Gregor in Alisa Oset. Tudi onadva prihajata iz štajerske prestolnice in tudi v njunem primeru velja, da je bolj tekmovalna najstnica. "To je razvidno v njenih športno tekmovalnih udejstvovanjih v različnih stvareh," je povedal ponosni oče in dodal, da v večini iger, kot so igre s kartami, Monopoly, spomin, običajno zmaga Alisa, pri šahu pa zmaga on. "V oddajo naju je prijavila Alisa in glede na njeno željo, da sodeluje, in glede na čast, da si je izbrala mene za sotekmovalca, sem hitro potrdil svoje sodelovanje, saj je šlo za podporo njeni aktivnosti," je razkril. Pred kamero se bolje znajde Alisa, ki je že pri dveh letih gostovala na televiziji, a kljub temu priznava, da ima malo treme. "Pri meni je prisotne več treme, čez kar je pač treba iti. S celotno ekipo oddaje pa je nastopanje tako precej enostavno in trema izgine," je dodal oče.

Alisa in Gregor
Sama sicer ne trdita, da sta najboljši par, a če bi morala izbrati, kaj je njuna prednost, bi dejala, da znata zelo dobro sodelovati. "Po temeljitem posvetu pa ne najdeva šibkih točk," sta povedala in dodala: "Rada imava hrano in gibanje. Gibanje v obliki različnih športov so tudi najini hobiji, pri čemer nekaj skupnih, kot npr. kolesarjenje, rolanje in smučanje, nekateri pa so specifični za Aliso, kot je npr. ples, ki je njen največji hobi." V poznavanju hrane sta dobra oba, njuna taktika za zmago pa je sodelovanje in poznavanje razmišljanja drugega, kaj zna in kako razmišlja, ter hitro usklajevanje pomena posameznih navodil.

