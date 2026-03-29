V šesti oddaji se bosta pomerili dve dekleti: Li z mamo in Tina z očetom

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR.

V peti oddaji Mali veliki kviz sta slavila Titan in Vlasta, vnuk in babica, ki sta premagala sorodstveno enako sestavljen par, Maja in Brigito. Danes se bosta v novi oddaji pomerili dve dekleti. Ena stavi na svojo mamo, druga na svojega očeta. Kdo bo boljši, bomo izvedeli ob 18.35 na POP TV. Hči Li in mama Tina Šuman prihajata iz Velenja. Če morata izbrati, katera od njiju je bolj tekmovalna, je to zagotovo Li. "Veliko se udeležuje atletskih, gasilskih in šolskih tekmovanj. Nikoli ne popusti in vztraja do konca," je o 12-letnici povedala njena mama in priznala, da zato Li tudi večkrat zmaga v družabnih igrah. O prijavi v oddajo sta se takoj obe strinjali, a iskreno dodali, da sta kljub temu, da se Li bolje znajde pred kamero, imeli obe malo treme. "Z njo se spopadava tako, da verjameva druga v drugo," sta dejali mama in hči, ki verjameta, da sta najboljši par, ker sta najbolj povezani v družini oziroma nasploh.

Dobri sta v druženju in preživljanju skupnih trenutkov, njuna šibka točka pa je, da se včasih tudi spreta. "Najraje imava skupno kampiranje, ki je postalo najina tradicija, najin skupni hobi pa je kvačkanje in šivanje," sta razkrili. Mama je sicer boljša v poznavanju hrane, njuna taktika za zmago pa je bila, da sta sproščeni. "Veliko nama je pomenilo že to, da se udeleživa snemanja, in to, da bova na televiziji," sta še povedali. Proti njima se bosta pomerila hči Tina in oče Gregor. Prihajata iz Ljubljane, tudi v njunem primeru pa je bolj tekmovalna Tina, ki v vsaki igri rada zmaguje in slabo prenaša poraze. "Tudi v družabnih igrah je tako, večinoma pa zmaguje pri igrah s kartami," je zaupal njen oče. Sodelovanje v oddaji je predlagal Gregor, Tina pa se je takoj strinjala. "Sam se zaradi delovnih izkušenj bolje znajdem pred kamero, treme pa načeloma nima nihče od naju," je še dodal.

Njuna prednost je v tem, da dobro sodelujeta in sta na isti valovni dolžini. "Športne igre nama najbolj ležijo, najina šibka točka pa je morda, da sva oba precej impulzivna," sta povedala in dodala, da imata rada šport in igre na prostem. "V poznavanju hrane je boljša Tina, najboljši par pa sva zato, ker se razumeva, imava rada in dobro sodelujeva," je dodal. Kaj pa taktika za zmago? "Zabavati se in dobro sodelovati," je zaključil ponosni oče.