Mali veliki kviz

V šesti oddaji se bosta pomerili dve dekleti: Li z mamo in Tina z očetom

Ljubljana, 29. 03. 2026 16.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Tina in Gregor

Šesta oddaja Mali veliki kviz prinaša spopad dveh deklet, ena se bo borila z mamo, druga z očetom. Katera kombinacija bo bolj uspešna? V zadnji oddaji sta zmago odnesla vnuk Titan in babica Vlasta, danes pa bomo videli, ali bosta boljši Li in Tina ali Tina in Gregor. Kdo bo boljši, bomo izvedeli v oddaji, nas pa je zanimalo, kdo je predlagal, da se v oddajo sploh prijavijo.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

V peti oddaji Mali veliki kviz sta slavila Titan in Vlasta, vnuk in babica, ki sta premagala sorodstveno enako sestavljen par, Maja in Brigito. Danes se bosta v novi oddaji pomerili dve dekleti. Ena stavi na svojo mamo, druga na svojega očeta. Kdo bo boljši, bomo izvedeli ob 18.35 na POP TV.

Hči Li in mama Tina Šuman prihajata iz Velenja. Če morata izbrati, katera od njiju je bolj tekmovalna, je to zagotovo Li. "Veliko se udeležuje atletskih, gasilskih in šolskih tekmovanj. Nikoli ne popusti in vztraja do konca," je o 12-letnici povedala njena mama in priznala, da zato Li tudi večkrat zmaga v družabnih igrah. O prijavi v oddajo sta se takoj obe strinjali, a iskreno dodali, da sta kljub temu, da se Li bolje znajde pred kamero, imeli obe malo treme. "Z njo se spopadava tako, da verjameva druga v drugo," sta dejali mama in hči, ki verjameta, da sta najboljši par, ker sta najbolj povezani v družini oziroma nasploh.

Li in Tina
FOTO: POP TV

Dobri sta v druženju in preživljanju skupnih trenutkov, njuna šibka točka pa je, da se včasih tudi spreta. "Najraje imava skupno kampiranje, ki je postalo najina tradicija, najin skupni hobi pa je kvačkanje in šivanje," sta razkrili. Mama je sicer boljša v poznavanju hrane, njuna taktika za zmago pa je bila, da sta sproščeni. "Veliko nama je pomenilo že to, da se udeleživa snemanja, in to, da bova na televiziji," sta še povedali.

Proti njima se bosta pomerila hči Tina in oče Gregor. Prihajata iz Ljubljane, tudi v njunem primeru pa je bolj tekmovalna Tina, ki v vsaki igri rada zmaguje in slabo prenaša poraze. "Tudi v družabnih igrah je tako, večinoma pa zmaguje pri igrah s kartami," je zaupal njen oče. Sodelovanje v oddaji je predlagal Gregor, Tina pa se je takoj strinjala. "Sam se zaradi delovnih izkušenj bolje znajdem pred kamero, treme pa načeloma nima nihče od naju," je še dodal.

Tina in Gregor
FOTO: POP TV

Njuna prednost je v tem, da dobro sodelujeta in sta na isti valovni dolžini. "Športne igre nama najbolj ležijo, najina šibka točka pa je morda, da sva oba precej impulzivna," sta povedala in dodala, da imata rada šport in igre na prostem. "V poznavanju hrane je boljša Tina, najboljši par pa sva zato, ker se razumeva, imava rada in dobro sodelujeva," je dodal. Kaj pa taktika za zmago? "Zabavati se in dobro sodelovati," je zaključil ponosni oče.

mali veliki kviz pop tv tv oddaje zabava kviz

bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
