V tokratni oddaji se bosta pomerila vnuka s svojima babicama

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR.

Po zmagi hčerke Zale in očeta Nika v četrti oddaji, ki sta dokazala, da sta boljša od sina Oskarja Janeza in mame Tee, v peto oddajo vstopata dva para v sestavi vnuk-babica. Spopadla se bosta Maj z babi Brigito in Titan z babi Vlasto. Kdo se bolje pozna in je bolj iznajdljiv pri premagovanju poligona? Vnuk Maj in babi Brigita Oberžan prihajata iz Ljubljane. 10-letnik je zelo tekmovalen in pri svojih letih ve zelo veliko, še posebej o elektronskih napravah. "Tudi pri družabnih igrah je Maj boljši in seveda hitrejši. Ampak me lepo in mirno poduči," je zaupala babica in razkrila, da sta sodelovanje v oddaji predlagala Majeva starša. "Po njunem mnenju se besedno najbolj ujameva in sva najbolj za stvar. In da oba lepo pojeva, sta nama pametovala," je še dodala v smehu. Pred kamero nobeden nima težav, saj se opišeta kot iznajdljiva in nastopaška, tremo pa premagujeta z dihanjem.

Njuna močna točka je glasba, zelo rada pa imata tudi šport. Maj uživa v igranju tenisa in igranju diatonične harmonike, kot sta poudarila, pa skupnih šibkih točk nimata. Kdo je boljši v poznavanju hrane? "Maj, ki je zelo ozaveščen, kaj je zdravo in kaj ne," je vnuka pohvalila babi. Po njunem mnenju sta najboljši par zato, ker sta si precej podobna, oba sta tudi prijazna in pametna. "Najina taktika za zmago je bila odgovarjati hitro, se poslušati in sodelovati," pa sta povedala za konec. Drug par v relaciji vnuk in babi bosta tokrat sestavljala Titan in Vlasta Gostinčar. Prihajata iz Domžal, kot je za otroke v navadi, pa je tudi v njunem primeru bolj tekmovalen 11-letnik. "Trenira nogomet in se žrtvuje za žogo in vedno pride blaten, saj prestreže žogo na vse možne načine. Pri držabnih igrah pa, če izgubi, želi igro ponoviti," je povedala babi in dodala, da je prav Titan predlagal sodelovanje v oddaji. "Babico je bilo potrebno malo prepričevati," je zaupal najstnik, ki se tudi bolje znajde pred kamero.

Treme sta imela pred snemanji zelo malo, saj je bila snemalna ekipa zelo prijetna in prijazna ter ju je znala pomiriti. Kaj so njune prednosti, kaj slabosti? "Oba zelo rada bereva knjige, ampak včasih zamujava. Rada imava sladice in dobro hrano. Rada bereva in kolesariva, Titan pa trenira nogomet in atletiko ter igra diatonično harmoniko," sta zaupala in razkrila, da babica zelo veliko potuje, zato je tudi boljša v poznavanju hrane. "Spoznala je veliko hrane po celem svetu," jo je pohvalil Titan. Najboljši par sta zato, ker se dobro razumeta in sta trmasta, njuna taktika za zmago pa je bila, da se ne obremenjujeta s končnim izidom, temveč se le zabavata.