Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Mali veliki kviz

V tokratni oddaji se bosta pomerila vnuka s svojima babicama

Ljubljana, 28. 03. 2026 16.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Titan in Vlasta

V zadnji oddaji sta slavila hčerka Zala in oče Niko, v današnji oddaji pa se bosta spopadla nova dva para. Peta oddaja Mali veliki kviz tokrat prinaša spopad dveh babic in dveh vnukov. Maj stavi na babi Brigito, Titan pa na babi Vlasto. Kdo bo boljši? Se bolje pozna par iz Ljubljane ali par iz Domžal? Vse bomo izvedeli v oddaji, še pred tem pa so nam zaupali, kdo je boljši v poznavanju hrane.

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR. 

Po zmagi hčerke Zale in očeta Nika v četrti oddaji, ki sta dokazala, da sta boljša od sina Oskarja Janeza in mame Tee, v peto oddajo vstopata dva para v sestavi vnuk-babica. Spopadla se bosta Maj z babi Brigito in Titan z babi Vlasto. Kdo se bolje pozna in je bolj iznajdljiv pri premagovanju poligona?

Vnuk Maj in babi Brigita Oberžan prihajata iz Ljubljane. 10-letnik je zelo tekmovalen in pri svojih letih ve zelo veliko, še posebej o elektronskih napravah. "Tudi pri družabnih igrah je Maj boljši in seveda hitrejši. Ampak me lepo in mirno poduči," je zaupala babica in razkrila, da sta sodelovanje v oddaji predlagala Majeva starša. "Po njunem mnenju se besedno najbolj ujameva in sva najbolj za stvar. In da oba lepo pojeva, sta nama pametovala," je še dodala v smehu. Pred kamero nobeden nima težav, saj se opišeta kot iznajdljiva in nastopaška, tremo pa premagujeta z dihanjem.

FOTO: POP TV

Njuna močna točka je glasba, zelo rada pa imata tudi šport. Maj uživa v igranju tenisa in igranju diatonične harmonike, kot sta poudarila, pa skupnih šibkih točk nimata. Kdo je boljši v poznavanju hrane? "Maj, ki je zelo ozaveščen, kaj je zdravo in kaj ne," je vnuka pohvalila babi. Po njunem mnenju sta najboljši par zato, ker sta si precej podobna, oba sta tudi prijazna in pametna. "Najina taktika za zmago je bila odgovarjati hitro, se poslušati in sodelovati," pa sta povedala za konec.

Drug par v relaciji vnuk in babi bosta tokrat sestavljala Titan in Vlasta Gostinčar. Prihajata iz Domžal, kot je za otroke v navadi, pa je tudi v njunem primeru bolj tekmovalen 11-letnik. "Trenira nogomet in se žrtvuje za žogo in vedno pride blaten, saj prestreže žogo na vse možne načine. Pri držabnih igrah pa, če izgubi, želi igro ponoviti," je povedala babi in dodala, da je prav Titan predlagal sodelovanje v oddaji. "Babico je bilo potrebno malo prepričevati," je zaupal najstnik, ki se tudi bolje znajde pred kamero.

FOTO: POP TV

Treme sta imela pred snemanji zelo malo, saj je bila snemalna ekipa zelo prijetna in prijazna ter ju je znala pomiriti. Kaj so njune prednosti, kaj slabosti? "Oba zelo rada bereva knjige, ampak včasih zamujava. Rada imava sladice in dobro hrano. Rada bereva in kolesariva, Titan pa trenira nogomet in atletiko ter igra diatonično harmoniko," sta zaupala in razkrila, da babica zelo veliko potuje, zato je tudi boljša v poznavanju hrane. "Spoznala je veliko hrane po celem svetu," jo je pohvalil Titan. Najboljši par sta zato, ker se dobro razumeta in sta trmasta, njuna taktika za zmago pa je bila, da se ne obremenjujeta s končnim izidom, temveč se le zabavata.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
mali veliki kviz pop tv tv oddaje zabava kviz

Pri tretji igri je pomembno, koliko besednih zvez ugotovi par

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
zadovoljna
Portal
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Portal
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
cekin
Portal
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Portal
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
dominvrt
Portal
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 4
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615