V tretji oddaji se bosta borili Iza z mamo in Manca s staro mamo

Mali veliki kviz je na sporedu vsako soboto in vsako nedeljo pred oddajo 24UR.

Oddaja Mali veliki kviz je prinesla že dva zmagovalna para. V prvi oddaji sta slavili mama in hči, Surya in Sara, v drugi pa sin in mama Aron in Nina. V tretji oddaji se bosta v ujemanju in premagovanju poligona z ovirami spopadla nova para, ki ju tokrat sestavljata dekleti z mamo in staro mamo. Iza Mihelčič Petač in Dominika Petač sta mama in hči, ki prihajata iz Šenčurja. Bolj tekmovalna je 12-letnica, ki rada organizira razna tekmovanja za prijatelje. "Pri družabnih igrah si zmage dokaj pravično razdeliva, nobena ni pretirano boljša v kateri od iger," sta povedali mama in hči, ki sta prepričani, da je njuna prednost v tem, da sta zabavni in dobro sodelujeta med sabo.

Iza in Dominika FOTO: POP TV

V šov se je želela prijaviti Iza, ki je morala mamo kar dolgo prepričevati, a je na koncu popustila. "Iza se bolje znajde pred kamero in nima treme, jaz pa jo imam," je zaupala mama in razkrila, da je hčerka zelo ustvarjalna in uspešna v športu, njena šibka točka pa je naravoslovlje. Dominika je uspešna pri petju, kuhanju in peki slaščic, njena šibka točka pa so sladkarije. "V poznavanju hrane je boljša mami, taktike za zmago pa nisva imeli, saj sva prišli, da skupaj doživiva nekaj novega, in to nama je uspelo," je še povedala Iza. Nasproti mame in hčerke pa bosta tokrat prvič v sezoni stali dve dekleti, z drugačnim sorodstvenim razmerjem. Manca in Sonja Roblek, ki prihajata iz Gorič, sta namreč vnukinja in stara mama. "Moja mami je predlagala, da povabim staro mamo Sonjo v oddajo in bila je kar hitro za," je o odločitvi za prijavo v šov povedala 12-letnica, ki večkrat kot njena mama zmaga v družabnih igrah. Katera pa je bolj tekmovalna? "Obe bi bile v vsem rade med prvimi," sta povedali.

Sonja in Manca FOTO: POP TV

Pred kamero se bolje znajde Manca, nekoliko treme pa sta imeli obe, a le na začetku. Na vprašanje, zakaj sta najboljši par, odgovorita, da zato, ker sta obe ustvarjalni in vedno pripravljeni na nove izzive. "V poznavanju hrane je boljša mama Sonja, jaz pa imam rada plezanje, kleklanje in pisanje pesmi in zgodb," je povedala Manca. Kaj pa njuna taktika za zmago? "Samo sproščenost in miselnost, da sva dobri takšni, kot sva," sta zaključili.