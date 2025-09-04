'Marjeta in Ljubo bosta zagotovo imela veliko ljubezenskih pripetljajev'

V finalu prejšnje sezone sta Pika in Luka elegantno 'ugasnila štedilnik' pri chefu Bohincu in zakorakala v bolj mirno življenje. Ampak mir v tej kuhinji ne traja dolgo ... Nova sezona se začne kar s poroko! Medtem ko bo za Elo in Rudija to najlepši dan njunih življenj, bi ga chef Bohinc najraje preskočil. Ker roko na srce – kdo pa si želi cel dan v kuhinji peči piškote z bivšo taščo?

O Marjeti in Ljubu nam je nekaj podrobnosti razkrila tudi igralka Tjaša Železnik , ki je povedala: "Marjeta in Ljubo bosta zagotovo imela, tako kot vsako sezno, veliko ljubezenskih pripetljajev. Malo sta skupaj in malo nista. Mislim, da glavne stvari prihajajo v 12. sezoni, ampak preveč ne smem povedati."

Kot pravi Tjaša, snemanja zanjo niso bila kot služba, temveč stvar, ki jo res rada dela in v njej uživa, čeprav je včasih težko. Je bila pa med snemanjem Ja, Chefa! posebna atmosfera, nam je povedala, ker je bilo res zabavno, saj je sodelovala s krasnimi ljudmi in ekipo. "Če sem čisto iskrena, zdaj, ko smo govorili o 11. sezoni, sem si rekla, zakaj pa ne bi s podobno ali celo isto ekipo še kaj posneli? Seveda so to le pobožne želje, kot sem si želela novo sezono ali nadaljevanje serije TV Dober dan, ki se ni zgodila."

Seveda v novi sezoni Ja, Chef! ne bo manjkalo niti novih ljubezenskih zapletov – Niko in Denis bosta pogumno (ali pa tudi ne) rinila v boj za isto dekle, zraven pa bomo praznovali, pekli, se smejali in tu in tam potočili kakšno solzico.