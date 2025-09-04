Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
TV Oddaje

'Marjeta in Ljubo bosta zagotovo imela veliko ljubezenskih pripetljajev'

, 04. 09. 2025 17.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Vadnjal , K.Z.
Komentarji
1

Slovenski kuharski carji so nazaj! Na VOYO je na ogled 11. sezona VOYO originala Ja, Chef!, najbolj zvesti oboževalci pa si tako že lahko ogledajo, kaj bo tokrat zakuhal najbolj šarf chef v Sloveniji.

V finalu prejšnje sezone sta Pika in Luka elegantno 'ugasnila štedilnik' pri chefu Bohincu in zakorakala v bolj mirno življenje. Ampak mir v tej kuhinji ne traja dolgo ... Nova sezona se začne kar s poroko! Medtem ko bo za Elo in Rudija to najlepši dan njunih življenj, bi ga chef Bohinc najraje preskočil. Ker roko na srce – kdo pa si želi cel dan v kuhinji peči piškote z bivšo taščo?

Pred začetkom nove sezone, si osvežite spomin z ogledom prejšnjih epizod na VOYO.

O Marjeti in Ljubu nam je nekaj podrobnosti razkrila tudi igralka Tjaša Železnik, ki je povedala: "Marjeta in Ljubo bosta zagotovo imela, tako kot vsako sezno, veliko ljubezenskih pripetljajev. Malo sta skupaj in malo nista. Mislim, da glavne stvari prihajajo v 12. sezoni, ampak preveč ne smem povedati."

Na VOYO je na ogled prvi del 11. sezone Ja, Chef!
Na VOYO je na ogled prvi del 11. sezone Ja, Chef! FOTO: VOYO

Kot pravi Tjaša, snemanja zanjo niso bila kot služba, temveč stvar, ki jo res rada dela in v njej uživa, čeprav je včasih težko. Je bila pa med snemanjem Ja, Chefa! posebna atmosfera, nam je povedala, ker je bilo res zabavno, saj je sodelovala s krasnimi ljudmi in ekipo. "Če sem čisto iskrena, zdaj, ko smo govorili o 11. sezoni, sem si rekla, zakaj pa ne bi s podobno ali celo isto ekipo še kaj posneli? Seveda so to le pobožne želje, kot sem si želela novo sezono ali nadaljevanje serije TV Dober dan, ki se ni zgodila."

Seveda v novi sezoni Ja, Chef! ne bo manjkalo niti novih ljubezenskih zapletov – Niko in Denis bosta pogumno (ali pa tudi ne) rinila v boj za isto dekle, zraven pa bomo praznovali, pekli, se smejali in tu in tam potočili kakšno solzico.

Vsak četrtek nova epizoda

Prvo epizodo 11. sezone si lahko ogledate od 4. septembra na VOYO, nato pa vas bo vsak četrtek čakala nova. Če ste pozabili, kdo je komu polil vino, kdo komu razbil krožnik in kdo komu ukradel srce, skočite na VOYO, kjer vas čakajo vse prejšnje sezone in ekipa, ki je nikoli ne zmanjka energije: Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Tadej Pišek, Matej Puc, Bojan Emeršič, Liza Marijina, Ranko Babić, Luka Cimprič, Nik Škrlec, Ornela Vištica, Iva Kranjc Bagola in še mnogi drugi.

tjaša železnik Ja Chef! serija voyo
SORODNI ČLANKI

Ljubo se vrača: prihaja 11. sezona Ja, Chef!

100. epizoda: velik mejnik za serijo Ja, Chef!

Tadej Pišek o vlogi v Ja, Chefu!: Vroče bo in zabavno

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
04. 09. 2025 17.54
+1
Je že na pašnikih.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198