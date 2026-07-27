MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas!

Če boste te dni stali v koloni, ko se boste vozili na morje, boste na obcestnih velikih plakatih brez dvoma opazili tudi povabilo v šov MasterChef Slovenija. "Toliko ljudi, kot to gleda na televiziji, se jih verjetno še več pelje tukaj mimo," je novo postavitev ob avtocesti komentiral naš sodnik Mojmir Šiftar , ki obenem vabi, naj ljudje ne odlašajo.

Menjava generacij in sledenje trendom sta le del recepta za uspeh šova, ki ga spremljamo že več kot desetletje. "Če pa potegnemo pod črto, se pogovarjamo o kuhanju. Kuhanje je nekaj, kar nas od malih nog do konca združuje in ustvarja lepe trenutke, lepe spomine, zato enostavno mora biti del življenja," je poetično zaključil naš kuharski mojster. Če želite svojo kuharsko pravljico spisati tudi vi, so prijave na 24ur.com odprte!