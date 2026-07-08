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MasterChef Slovenija
O oddaji O sodnikih Prijavi se Tekmovalci
Karim Merdjadi: MasterChef je primeren za vse
MasterChef Slovenija

Karim Merdjadi: MasterChef je primeren za vse

Jurij Zrnec in Mojmir Šiftar skupaj v kuhinji? Zakaj pa ne!
MasterChef Slovenija

Jurij Zrnec in Mojmir Šiftar skupaj v kuhinji? Zakaj pa ne!

'Vstopate na lastno odgovornost, iz MasterChefa ne boste odšli enaki'
MasterChef Slovenija

'Vstopate na lastno odgovornost, iz MasterChefa ne boste odšli enaki'

Zakaj se prijaviti na MasterChefa? Ker nimaš nič za izgubiti
MasterChef Slovenija

Zakaj se prijaviti na MasterChefa? Ker nimaš nič za izgubiti

Novi sodnik Mojmir Šiftar: V razmetani kuhinji ne moreš dobro kuhati
MasterChef Slovenija

Novi sodnik Mojmir Šiftar: V razmetani kuhinji ne moreš dobro kuhati

Luka in Karim o novem sodniku: Če ga bo odneslo, ga bova midva nazaj prinesla
MasterChef Slovenija

Luka in Karim o novem sodniku: Če ga bo odneslo, ga bova midva nazaj prinesla

Spoznajte tekmovalce 10. sezone šova MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija

Spoznajte tekmovalce 10. sezone šova MasterChef Slovenija

Predstavitev je konec, sodnike navdušile tri tekmovalke
MasterChef Slovenija

Predstavitev je konec, sodnike navdušile tri tekmovalke

Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba
MasterChef Slovenija

Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba

Nekdanja tekmovalka MasterChefa je postala mamica Domača scena

Nekdanja tekmovalka MasterChefa je postala mamica

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'Najbolj te gane trenutek, ko prvič zaslišiš jok svojega otroka' Domača scena

'Najbolj te gane trenutek, ko prvič zaslišiš jok svojega otroka'

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To sta sladici, s katerima bo jesen slajša Domača scena

To sta sladici, s katerima bo jesen slajša

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Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba MasterChef Slovenija

Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba

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Barbara Poljanec je zbrala pogum, podala se je na samostojno karierno pot MasterChef Slovenija

Barbara Poljanec je zbrala pogum, podala se je na samostojno karierno pot

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Miša Koplova na krilih zmage: V ozadju se že nekaj kuha MasterChef Slovenija

Miša Koplova na krilih zmage: V ozadju se že nekaj kuha

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Sodniki bodo v zaključku velikega finala dočakali vrhunske jedi MasterChef Slovenija

Sodniki bodo v zaključku velikega finala dočakali vrhunske jedi

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Zadnja bitka za pokal, Barbara in Miša izdali prve jedi MasterChef Slovenija

Zadnja bitka za pokal, Barbara in Miša izdali prve jedi

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Barbara in Miša pred velikim finalom, kot ga še ni bilo MasterChef Slovenija

Barbara in Miša pred velikim finalom, kot ga še ni bilo

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Jure sledi svojim sanjam in uživa v neverjetnih odzivih gostov MasterChef Slovenija

Jure sledi svojim sanjam in uživa v neverjetnih odzivih gostov

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Barbara Poljanec in Miša Koplova sta veliki finalistki enajste sezone MasterChef Slovenija

Barbara Poljanec in Miša Koplova sta veliki finalistki enajste sezone

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Kdo se bo zavihtel v veliki finale MasterChef tekmovanja? MasterChef Slovenija

Kdo se bo zavihtel v veliki finale MasterChef tekmovanja?

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A4, Maribor - Gruškovje (Hrvaška), priključek Hajdina - razcep Draženci v smeri Ptuja, prometna nesreča, oviran promet.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 17 min, dolžina: 5 km in 500 m.
Ovire 24ur.com
A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, razcep Kozarje - priključek Ljubljana Brdo v smeri Kosez, okvara vozila, oviran promet.
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