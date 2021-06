Adam je veljal za enega izmed favoritov, a se je moral posloviti

Predzadnje mesto v najboljši peterici kuharjev sedme sezone MasterChefa Slovenija je zasedla Natalija Palačković. V izločitvenem dvoboju sta se pomerila Maša Trubačev in Adam Šerc. Tekmovalka je dvakrat zapored pripravila boljši krožnik, zato se je Primorec moral posloviti od pokala.

Trije tekmovalci so se pomerili za zadnji mesti na balkonu. Ker je Bruno osvojil prvo mesto med najboljšo peterico, je moral oceniti kuharske sposobnosti svojih treh sotekmovalcev. Adamu je namenil drugo mesto, saj mu v zadnjih oddajah ni šlo najbolje. Natalijo je dal na prvo mesto, saj je hitra in je pokazala napredek. Maša je pristala na zadnjem mestu, a je Bruno povedal, da je tudi ona pokazala velik napredek, bi pa morala po njegovem mnenju za top 5 pokazati še več. Maša je bila razočarana, a je bila odločena, da se bo dokazala. Je pa prvo mesto Nataliji prineslo samo eno sestavino za kuhanje, Adam je dobil dve, Maša pa tri. Sestavine so si lahko izbrali sami, za kuhanje pa so imeli na voljo 45 minut.

icon-expand Maša je bila razočarana, a je dobila še večji zagon. FOTO: POP TV

V trgovini sta se Adam in Natalija prerivala za isto sestavino, škampe. Natalija je želela dokazati, da lahko z eno sestavino pripravi odličen krožnik. Adam je poleg škampov vzel čebulo, Maša pa je izbrala krompir, korenje in jagnječje krone. Vsi tekmovalci so bili izredno motivirani.

icon-expand Prerivanje v trgovini. FOTO: POP TV

Sodnike je skrbelo, da Adam v trgovini ni nabral dovolj škampov, ki bi jih potreboval za dober bisque oz. gosto ribjo juho. Toda tekmovalec se ni strinjal, povedal je, da bo za eno porcijo povsem zadostovalo. Luka je nato opozoril, da Maši manjka omaka, ki bi povezala vse njene komponente, a jo je imela v načrtu. Ko je Natalija Binetu zašepetala, kaj pripravlja, je bil ta zadovoljen, ker je nameravala škampe res maksimalno izkoristiti.

icon-expand Natalija ni želela, da bi Adam slišal, kaj pripravlja. FOTO: POP TV

Maši je nato v oko brizgnilo olje, in ko je povedala, da nima časa za spiranje s hladno vodo, ji je rekel: "Za zdravje mora vedno biti čas." Sodnik jo je pomiril in hitro je našla svoj ritem. Luka pa je Adamu iz skladišča prinesel vse krožnike, da je lahko izbiral med njimi. Bine je povedal, da ne verjame v njegovo jed, občudoval pa je Natalijo, ki je bila tudi sama zelo zadovoljna s svojim krožnikom.

icon-expand Maši je v oko brizgnilo olje. FOTO: POP TV

Mašina jed je presenetila s svežino, barvami in okusi, a ji je Bine povedal, da bi morala izbrati drug kos mesa, da bi ga lahko bolje izkoristila. Adam je presenetil z videzom jedi in si končno prislužil aplavz. Bine je pohvalil tempuro in grisin, toda juha je bila preveč vodena. Natalija je bila na vrsti zadnja. Izredno dobro je izkoristila škampe in okusen krožnik jo je ponesel na balkon.

icon-expand Natalija si je oddahnila. FOTO: POP TV

Maša in Adam sta nadela črna predpasnika. Na izločitvenem testu ju je pričakalo 10 kloš, pod katerimi se je skrivalo deset različnih sestavin. Vsak tekmovalec je lahko dvignil tri kloše, na koncu pa izbral eno sestavino za svojega nasprotnika. Maša je za Adama izbrala polže, on ji je namenil list vinske trte. Jed iz teh sestavin sta morala pripraviti v samo pol ure. Maša se je hitro odločila, da bo liste trte napolnila s polento in jih pripravila z dagnjami na buzaro. Adam pa je presenetil z idejo o pastirski piti, kar je Luka opisal kot misijo nemogoče. Toda Primorec je vztrajal pri svoji ideji, saj so se mu zdele testenine preveč preproste. Pet minut pred koncem je dal pito v pečico, medtem ko je Maša že začela sestavljati krožnik. Maša: "Jaz imam zdaj lažjo nalogo, če Adam samega sebe v d*** tlači." Adam pa:"Točko za pogum mi lahko dajo ... Ali pa norost."

icon-expand Izločitveni test FOTO: POP TV

Maša je pripravila okusen krožnik in Bine ji je povedal, da jo je bilo v užitek gledati med kuhanjem. Dodal je, da ji je Adam naredil veliko uslugo, ker je zanjo izbral trtine liste, saj je tako stopila iz svojih okvirjev. Luka je pohvalil videz Adamove jedi, pa tudi idejo, saj pastirske pite s polži v življenju še ni jedel. Toda ocenil je, da bi potrebovala še pol ure peke. Po prvem krogu je tako vodila Maša.

icon-expand Po prvem krogu je bila v vodstvu Maša. FOTO: POP TV

V drugem krogu je Adam kuhal z listi vinske trte, Maša pa s polži. Tekmovalec ni izgubil motivacije, a je bila Maša v prednosti, saj je uporabila idejo o testeninah s polži, o kateri je bilo toliko govora v prvem krogu. Adam pa se je odločil trtine liste napolniti z rižem, ki pa ga je moral dolgo časa kuhati. Tekmovalec je bil prepričan, da mu bo uspelo, Bine pa se je bal, da ni vštel vseh ostalih korakov priprave. Bine je bil razočaran tudi, ko je Maša napovedala, da bo testenine s polži na koncu gratinirala v pečici, in želel si je, da bi uporabila začimbe.

icon-expand Mašin krožnik, s katerim si je prikuhala zadnje mesto v top 5. FOTO: POP TV

Maša je na koncu pripravila okusen krožnik. Bine je pogrešal malo več sočnosti, a je dodala limonino lupinico, kar je bila pika na i. Adam je bil zelo prepričan v svoj krožnik, omaka je bila vrhunska, dolme so bile okusne, a žal je bil riž skoraj surov. Adam se je moral sprijazniti, da je bila to njegova zadnja jed v MasterChefu. Adam:"Škoda, da ne morem več pokazati, samo to je MasterChef, to padeš kot muha. Najboljši lahko pade v katerem koli trenutku." Poslovil se je s težkim srcem, a je bil vesel, da je pridobil še več znanja in stopil še nekaj stopničk višje. Svoje znanje je delil tudi s svojimi sotekmovalci in Žiga je ob njegovem slovesu izrazil hvaležnost za to: "Človek, ki nas je vse nekaj naučil."

icon-expand Adam se je moral posloviti od MasterChef pokala. FOTO: POP TV

