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MasterChef Slovenija

Ajda je ob uspehu čutila olajšanje, veselje in žalost hkrati

Velenje, 09. 11. 2026 13.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Ajda Osta ob uvrstitvi v najboljšo peterico

Za Ajdo Osta je bilo kuhanje z Mojmirjem Šiftarjem za uvrstitev v najboljšo peterico izredno zahtevno, a ji je na koncu uspelo. Ko je uvidela, da so se sodniki poigrali z njo, je ogromen pritisk popustil in na plan so privrela čustva.

V prejšnjem tednu smo spremljali boje za mesta v najboljši peterici. Prvič si kuhala v dvoboju s Tadejem Oblakom, ki je bil sprva zmeden nad številom sestavin, ki si jih nabrala, a so sodniki na koncu za okušanje izbrali prav njegovo jed. Ali te je to presenetilo?

Za dvoboj sem imela res dobro idejo, ki pa je nisem izpeljala tako, da bi bila lahko zadovoljna. Po kuhanju mi je bilo takoj jasno, da balkon ne more biti moj.

Ajda Osta ob uvrstitvi v najboljšo peterico
Ajda Osta ob uvrstitvi v najboljšo peterico
FOTO: POP TV

Tvoja restavracijska jed z jagenjčkom je bila božanska, težava je bila le v tehničnih napakah. Tudi tvoj pozdrav iz kuhinje na naslednjem kuhanju je bil deležen pohval, a si morala na izločitveni test. Kako naporno je bilo kuhati v tempu Mojmirja Šiftarja?

Izzivi so z vsakim dnem bolj zahtevni, razlike med nami pa vedno manjše. Trudim se iz vsakega izziva potegniti lekcijo, ker vem, da mi bodo vse te izkušnje kmalu prišle prav. Med kuhanjem me pokonci drži adrenalin, so pa prosti dnevi posledično namenjeni počitku. Izziv z Mojmirjem je bil posebno zahteven, ker tekmovalci nismo vedeli, kaj je končni cilj. Vsaka majhna napaka je lahko bila usodna.

Če ne bi na zelje stresla preveč špinače, bi bila tvoja jed morda celo boljša od Juretove, a so sodniki zato na koncu odločali med teboj in Gregorjem. Kaj se ti je podilo po glavi, ko ti je Luka Jezeršek rekel, da sleci črn predpasnik?

Nisem se preveč obremenjevala s tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Res sem dala vse od sebe in sem se nekako prepustila trenutku, ki ni bil več pod mojim nadzorom.

Ko si dobila bel predpasnik, si bila čustvena, morda smo te celo prvič videli takšno. Še Karimu Merdjadiju so se, kot je povedal, orosile oči. Zakaj se te je to tako dotaknilo?

To kuhanje je bilo res naporno. Šlo je za nov mejnik v tekmovanju, sam izziv je bil fizično in mentalno zelo težek. Ko sem spoznala, da so se sodniki poigrali z mano in nami vsemi, mi je ves ta pritisk popustil. To so bile hkrati solze olajšanja, da je konec, veselja, da grem naprej, in žalosti, da se Gregor poslavlja od nas.

Za veselo novico je verjetno prvi izvedel tvoj mož Peter. Sta morda dogodek kako proslavila ali je bil čas za počitek pred novimi kuhanji?

Proslavila sva s počitkom (smeh).

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 ajda osta

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