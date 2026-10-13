Ajda je presenetila z novico o nosečnosti: Skrivanje je bilo res naporno

Ajda Osta je pred novim kuhanjem za imuniteto sotekmovalcem razkrila nekaj, kar ji je ležalo na duši že vse od začetka tekmovanja. Ajda: "V bistvu nismo top 10, ampak smo top 11." Medtem ko je Tanja Rajar to že nekaj časa sumila, so bili drugi tekmovalci povsem presenečeni, a zelo veseli zanjo. Nič manj presenečeni niso bili sodniki, ki so ji iskreno čestitali. Luka Jezeršek je malega pomočnika oziroma pomočnico označil za otroka MasterChefa: "Tega pa res še nismo imeli."

Ajda se spominja: "Meni je res težko držati nekaj v sebi, sploh nekaj tako velikega. Moji najbližji so vedeli za nosečnost od prvega testa dalje, zato je bilo skrivanje tega pred sotekmovalci in ekipo, s katerimi sem preživljala večino dni, res naporno. Zato mi je odleglo, pa malo mi je bilo nerodno, ker je bila res vsa pozornost na meni. Vesela sem bila lepih besed in objemov." Ajda pravi, da z novico o nosečnosti ni odlašala zaradi kritičnega prvega trimesečja. Ajda: "Bolj kot to, nisem želela, da bi me prej kdor koli kako drugače obravnaval. Nisem želela vprašanj tipa, kako to zmoreš, in želela sem se predstaviti kot Ajda, ki rada kuha, in ne kot Ajda, ki je noseča. Sama pri sebi sem si rekla, če grem hitro domov, to sploh ni relevantna informacija za gledalce, ko pa ne bo več mogoče skrivati, pa bom povedala in potešila vse radovedneže, ki bi mogoče že opazili kakšno spremembo."

Izmed vseh skrivnosti v MasterChefu je bila Ajdina zagotovo najlepša. FOTO: POP TV

A začetek nosečnosti je za marsikatero nosečnico lahko zelo naporno obdobje. Na vprašanje, kako zahtevno je bilo v tem času kuhati in držati neusmiljen tekmovalni tempo, Ajda odgovori: "Tekmovalni ritem je res neusmiljen. Na snemanjih te adrenalin drži pokonci in sem redko čutila utrujenost. Ta je prišla za mano na proste dneve, takrat sem večkrat cele dni porabila za počitek. V prvi polovici tekmovanja je bilo prisotne še nekaj slabosti, ampak se je to iz oddaje v oddajo izboljševalo." Gledalci so lahko spoznali tudi takrat še bodočega očka, Ajdinega moža Petra, ki jo je prišel podpret med prvim kuhanjem. Je bil morda kaj zaskrbljen, kako bo z njo v tekmovanju? Ajda: "Peter me vedno 100-odstotno podpira in mi je predvsem pomagal pri pripravi obrokov, prevozih na snemanje in vsem ostalem, za kar nisem imela časa med polnimi snemalnimi dnevi. Oba sva zaupala, da bom znala najti pravo mero in po potrebi odnehati, če bi začutila, da je vse skupaj preveč naporno."

Ajdin mož in sedaj že očka Peter FOTO: POP TV