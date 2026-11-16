Druga priložnost

Štirje tekmovalci so se pomerili za prvo mesto v polfinalu letošnje sezone MasterChefa Slovenija. Karim Merdjadi: "Mi trije smo zelo ponosni na vas. Bravo!" Skupaj so obujali spomine na prve korake v kuhinji in njihove prve jedi. Prav te so se skrivale pod klošami na kuharskih postajah. Karim: "Redkokdaj dobimo priložnost, da se predstavimo še enkrat. Tokrat ne gre za popravljanje prvega vtisa, ampak za dokaz, kako daleč ste prišli." Skuhali so lahko, karkoli so želeli, na voljo so imeli 90 minut. Mojmir Šiftar: "Pokažite nam vaše kulinarično znanje. Videti želimo tehnike in okuse, ki ste jih osvojili na tej poti." Luka Jezeršek jih je opozoril, da so v bogato založeni trgovini tudi sestavine, ki jih še niso videli v njihovih jedeh.

Ajda nad izziv z odliko

Ajda Osta se je po uspehih s sladicami želela dokazati s slano jedjo. Pripravila je popečena gosja jetra s popečenim briošem, omako s konjakom, perlicami iz marelice, ingverja in kardamoma, zeliščno olje pehtrana in okisano čebulico. Mojmirju je bil krožnik všeč, pohvalil je razmerja, nato še okuse vseh komponent. Sodnik je povedal: "Ti si kraljica začimb in okusov." Luka ji je čestital za vsako komponento posebej in za njihov neverjetno lep preplet. Karim je pohvalil tekmovalkino inovativnost in rast. Kar naravnost je povedal, da bi krožnik kar polizal: "Fenomenalno." Mojmir: "Želela si se dokazati s slano jedjo in to si opravila z odliko."

Dominikov trud ni poplačan

Dominik Gajšek je želel dokazati, kako zelo je napredoval, koliko znanja je pridobil, pa tudi to, da lahko pozabi na eksperimentalno žilico. Svoj krožnik je postavljal kar 30 minut, zato je Luka imel velika pričakovanja. Tekmovalec je pripravil solato iz rakovice in romba s kaviarjem, ki jo je serviral v obliki cveta. Videz je sodnike pritegnil, kar pa ni veljalo za okuse. Luka je povedal, da krožnika ne zna umestiti. Nekatere sestavine so bile preveč intenzivne, drugih pa ni občutil. Karim je na koncu okušal samo semena, medtem ko bi si želel uživati v rombu in rakovici. Mojmir je pohvalil idejo za jed in njen videz, tekmovalcu pa je spodletelo pri razmerjih.

Jed, s katero si je Ajda priborila polfinale. FOTO: POP TV

Tadej razočara

Tadej Oblak je pripravil svoj kraljevski falafel, ki ga je obljubljal že celo sezono, a je imel težave pri cvrtju. Mojmir ga je nekaj minut pred koncem kuhanja spomnil, kako bi lahko falafel rešil, da ne bi pri cvrtju razpadel. Tekmovalcu je tudi uspelo, a je Mojmir glede na videz njegovega krožnika povedal, da bi ga zamenjal s predstavitvenim, pohvalil pa je okuse, predvsem solate. Ta je navdušila tudi Karima, ki pa z vsem ostalim ni bil zadovoljen. Luko je krožnik razžalostil, povedal je, da ga skrbi, kako bi se Tadej odrezal v velikem finalu. Tekmovalec je bil povsem razočaran, a ni nameraval obupati. Mojmir in Karim sta se strinjala, da zna več in da enostavno ni bil njegov dan.

Anna je šla predaleč

Anna Masieievska se je odločila za sladico, saj so ji v zadnjih kuhanjih bolje uspevale slane jedi. Karim je pohvalil videz sladice, v kateri je združila peno kozjega sira, meringe, rjavček, sfere iz manga in rožne vode in žele granatnega jabolka. Karim je ocenil, da se komponente lepo ujamejo, pohvalil je teksture. Tudi Luka je pohvalil lep preplet komponent, Mojmir pa je bil drugačnega mnenja. Rjavček je bil zanj pretežek in je zakril okus po kozjem siru. Tudi z bonbonom po njegovem mnenju ni dosegla želenega učinka. Mojmir: "Po moje si šla predaleč."

Polfinalni predpasnik za Ajdo