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MasterChef Slovenija

Ajdina napoved izločitvene bitke: Ne bo lahka danes

Velenje, 08. 10. 2026 16.23 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kateri štirje tekmovalci se jim bodo pridružili na balkonu?

Tokratni izločitveni test bo odločil o zadnjih mestih v najboljši deseterici. Zanje se bo pomerilo pet tekmovalcev, ki jih bo v kuhinji pričakala nova, velika skrivnostna škatla. Koga bo preizkušnja stala mesta v tekmovanju?

Pet tekmovalcev se bo pomerilo za zadnja štiri mesta v deseterici najboljših. Ian Polak Rožac je črn predpasnik dobil že po individualnem izzivu, prejšnjič pa se črnini ni uspelo izogniti Tanji Rajar, Gulnaz Ulibaevi, Tadeju Oblaku in Anni Masieievski. Slednja je napovedala zanimiv boj, saj ima Tanja značko, ostali pa željo, da ostanejo v tekmovanju. Ajda Osta na balkonu: "Ne bo lahka danes."

Kateri štirje tekmovalci se jim bodo pridružili na balkonu?
Kateri štirje tekmovalci se jim bodo pridružili na balkonu?
FOTO: POP TV

Teden, ki so ga zaznamovale velike skrivnostne škatle in pošiljka z Danske, se bo v istem slogu tudi zaključil. Peterica bo ob prihodu v kuhinjo zagledala novo, veliko skrivnostno škatlo. Gulnaz: "Pa kaj nas spet čaka?" Koga bo preizkušnja stala mesta v tekmovanju in kateri štirje kuharji si bodo priborili zadnja mesta v deseterici najboljših?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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