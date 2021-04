Alana: Nisem vedela, ali bi se smejala ali jokala

Iskreno se nisem zavedala, kaj se dogaja. Ko smo čakali, da bodo razglasili tistega, ki izpade, sem v svoji glavi govorila svoje ime. Predvidevala sem, da bom to jaz, in se čimprej želela postaviti v realnost. Prav tako so se mi v tistih nekaj sekundah v glavi zavrteli vsi prelepi spomini, ki sem jih doživela v kuhinji in izven nje. Ravno pred okušanjem smo pred studijem tekmovalci skupaj peli in plesali na pesem ‘Ti so moje sonce’ in pomislila sem samo: “ Joj, kako jih bom pogrešala. ”

Ko so sodniki povedali, da se je pot v MasterChefu zate končala, smo na tvojem obrazu videli razočaranje in žalost. Kakšne misli so ti v tistem trenutku švigale po glavi?

Sama si rada postavljam visoke cilje, saj se mi preprosti zdijo dolgočasni. Takoj, ko sem z obema nogama stopila iz MasterChef kuhinje, so mi začele po možgančkih švigati ideje, kaj bi lahko še naredila, kako bi najbolje izkoristila priložnost, kaj si želim početi ... in priznam, da po polovici leta še kar niso prenehale. Želela bi si čim več sodelovati in kuhati za vas. Komaj čakam, da se korona konča, da se lahko udeležim kakšnih festivalov, dogodkov, morda pa kakšnega organiziram tudi sama, zakaj pa ne? Prav tako sem že pripravljala različne videe 'Zafrknjene' jedi, snemam pa tudi že nekaj novega in komaj čakam, da vidite, kaj pripravljam. Seveda pa tudi komaj čakam, da mogoče kaj zakuham s sotekmovalci.

Za celotno družino je bil ogled te oddaje zelo čustven. Nisem jim želela veliko razkriti, zato so vsako oddajo gledali v napetosti. Me je pa na koncu dneva vedno pričakal komentar, kako so ponosni name in veseli.

Kot sem že rekla, v tistem trenutku nisem vedela, ali sanjam, ali se to res dogaja. Nisem vedela ali bi se smejala ali jokala, nisem vedela, kaj bi povedala, in nisem vedela, kaj naj storim. Moj spomin na tisti trenutek je bil zelo zamegljen. Ob ogledu oddaje pa sem se počutila, kot da ponovno stojim tam pred sodniki. Zanimivo je, da takšnih čustev, kot sem jih doživela tam, še nisem poznala. Takrat občutiš strah, veselje, jezo, tremo, vzhičenje … vse naenkrat.

Jokala nisi samo ti in ne spomnimo se, kdaj so tekmovalci tako zelo z nekom sočustvovali ob njegovem ali njenem slovesu. Si se takrat sploh zvedala tega in kako je bilo podoživeti vse to ob ogledu oddaje?

Res je, do takrat je bila to moja največja želja, ki sem si jo resnično želela uresničiti. Najtežji je bil trenutek, ko sem s kovčki izstopila iz naše hiše, ter se poslovila od mojih dragih sotekmovalcev. Bilo je težko, priznam, a prav nobenega trenutka ne bi vzela nazaj.

Ob slovesu si povedala, da si bila zelo vesela, da si lahko sodelovala v šovu. Kaj ti je pomenilo največ?

To, da sem imela možnost se za tisti čas popolnoma posvetiti mojim sanjam in se imeti priložnost toliko naučiti. Poleg tega mi pa ogromno pomenijo vsa nova poznanstva in dobri prijatelji, ki sem jih pridobila.

Na sodnike si naredila vtis s svojo motiviranostjo, delavnostjo in željo po znanju. Kakšen vtis so oni naredili nate?

Zelo pozitivnega. Po televiziji je le težko oceniti človeka in vsak si lahko ustvari mnenje, ki je lahko napačno. To kar pri njih najbolj cenim je to, kako so iz nas želeli potegniti le najbolje, na nas so pritiskali, saj so vedeli, da znamo in imamo smisel. Seveda pa so nas res lepo pohvalili takrat, ko smo si zaslužili.

Na katero svojo jed si najbolj ponosna in ali si jedi pripravljala tudi svojim domačim in prijateljem? Na svojo ali njihovo željo.

Eden mojih ciljev je bil, da bi s svojo jedjo popolnoma navdušila sodnike. Žal tega nisem izpolnila, ampak kdo pa je rekel, da tega ne morem v prihodnosti? Čeprav v tistih trenutkih nisem bila skoraj nikoli dovolj zadovoljna s pripravljenim, sedaj, ko pogledam nazaj, vidim, da sem lahko. Ponosna sem na to, da sem pri kreativnih jedeh vedno imela svojo idejo in jo poizkušala peljati do konca. Verjamem, da bi tudi moja Surf in Turf jed lahko navdušila sodnike, če bi le imela 5 minut več. Sem pa najbolj zadovoljna in ponosna na jed, ki sem jo pripravila v paru s Kimi, ‘Krožnik vse v enem’.

Kako pa so komentirali tvojo pot v šovu in ali si jih presenetila s pokazanim znanjem?

Največkrat so se mi smejali, pri mojih neumnih napakah, ki sem jih storila, saj vedo, da znam veliko več in da mi kuhanje špagetov in krompirja res ne predstavlja težav. Mislim, da sem jih s pokazanim kljub vsemu zelo naudušila in presenetila.

Sedma, tvoja sezona MasterChefa pa se nadaljuje in postaja vse bolj napeto. Kako sama ocenjuješ dramo z Dušanom in Natalijo v glavnih vlogah?

Iskreno, se s tem ne želim ukvarjati, tako kot se nisem do sedaj. Mislim, da se je to opazilo pri peki tort, saj sva bila z Brunom tako pridna, da so verjetno že pozabili, da sva bila tudi midva tam. Močno pa si želim, da take neumnosti niso prišle med prijateljstva, ki smo jih ustvarili, in do kakšnih brezveznih ‘pričkanj’ med tekmovanjem, saj so vsi prišli tja le kuhat.