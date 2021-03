Alana je najmlajša tekmovalka vseh sezon MasterChefa, a veliko obeta

Alana Vrviščar, najmlajša tekmovalka vseh sezon MasterChefa Slovenija, je bitko za pokal pričela z zvrhano mero motivacije in tekmovalnosti, kajti sodelovanje v šovu je bila njena dolgoletna želja. S svojim talentom in strastjo do kuhanja je navdušila tako sodnike kot tudi sotekmovalce.

18-letna Alana Vrviščar je šolsko klop zamenjala za kuharsko postajo MasterChefa Slovenija. Najmlajša tekmovalka vseh sezon šova obiskuje Gimnazijo Šentvid. In zakaj ne srednje šole za gostinstvo? Alana: “V 9. razredu še nisem bila tako zelo predana kuhinji, kot sem sedaj. Prav tako nič ne obžalujem, saj sem se sama do sedaj ogromno naučila, in všeč mi je, da imam neko svobodo. Učim se, kar me zanima, in takrat, ko si želim. Ne maram, da me nekdo omejuje.” Po mesecih učenja od doma je bil začetek snemanja dobrodošla popestritev njenega vsakdana. Alana: “Največja sprememba je bila v tem, da sem morala vstajati ob 5. uri zjutraj, kar mi je predstavljalo še največji problem. (smeh) Res nisem jutranji tip. Ampak mi je bilo vseeno, saj živim svoje sanje. Cele dneve posvečam kuhanju, eksperimentiranju, prebiranju knjig in učenju.”

icon-expand Alana Vrviščar FOTO: Ana Gregorič

Združevanje šolskih obveznosti s snemanji ji zaenkrat ne predstavlja težav: “Za to sem se odločila sama in približno sem vedela, v kaj se spuščam. Najtežje se bo vrniti nazaj in nadoknaditi vse izostanke v šoli in na treningih.” Njeni najbližji so ji pri tem izkazali maksimalno podporo: “Vem, da je kar velika odgovornost pustiti šolo in vse stvari za nekaj časa, in sem jim zelo hvaležna, ker mi zaupajo in verjamejo vame.”

icon-expand Alana ne more biti pri miru

Alana je v mladosti trenirala judo, danes pa breakdance in je odlična plesalka. Njena skupina Bastarts je na Državnem prvenstvu za leto 2020, ki se je zaradi omejitev odvilo januarja letos, osvojila naziv državnih prvakov. Kondicije in tekmovalnosti ji ne manjka. Alana: “Ne, ne. Sploh pa, če temu sledi adrenalin. Sem oseba, ki ne more mirovati. Stalno moram nekaj početi, biti zaposlena. Prav spomnim se, da sem v MasterChef kuhinji stalno tekla, in ko sem enkrat hodila, sem se v tistem trenutku počutila, kot da čas teče nazaj, saj se mi je zdelo tako počasi. Nerada izgubljam čas, saj to, kar počnem, počnem z veseljem, in komaj čakam, da se lotim dela. Čeprav navzven delujem kot nežna in usmiljena dušica, je v meni velika želja po tem, da sem boljša. Pa ni nujno, da od nekoga drugega. Predvsem od sebe.”

icon-expand Alana je odlična plesalka

Tudi motivacije ima dovolj, saj je sodelovanje v MasterChefu Slovenija njena dolgoletna želja. Alana: “Z motivacijo v življenju res nimam problema. Za stvari, ki jih želim, bom naredila vse, za njih sem pripravljena delati in se tudi čemu odreči. Kar pa je po navadi zelo težko. Za motivacijo smo odgovorni sami in za tiste stvari, ki jih obožujemo, nam je nikoli ne zmanjka.”

icon-expand Alanin krožnik FOTO: osebni arhiv

Poudari, da ima rada stvari popredalčkane, je organizirana in natančna. Toda v MasterChef kuhinjo se hitro rad prikrade popoln kaos. Alana: “Uf, da, popolnoma se strinjam. Tam, kot že vemo, vedno obstaja nek ‘ampak’, ki je v MasterChef kuhinji vedno prisoten in ki nam z lahkoto podre načrte. Ampak zakaj bi kaos moral biti vedno nekaj slabega? Včasih nas mora kaj vreči iz tira, da najdemo pravo pot.”

Skoraj vsi tekmovalci, ki so izkusili MasterChef bitko, so povedali, da tako adrenalinske izkušnje še niso doživeli, in Alana ljubi adrenalin: “Da, komaj sem čakala! Sicer me je bilo strah, priznam, ampak taki trenutki nas spomnijo, da smo živi in da imamo priložnost izkusiti vse, kar si zaželimo.” Spremljajte Alano Vrviščar tudi v nadaljevanju MasterChefa Slovenija ob četrtkih in petkih ob 21. uri na POP TV.